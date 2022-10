Gran Hermano 2022: Robertito Funes Ugarte explicó por qué no recibió a Martina tras su eliminación

Robertito Funes Ugarte

Este domingo se realizó la segunda gala de eliminación del reality Gran Hermano 2022 (Telefe). A las 23.46, Santiago del Moro anunció el cierre de la votación: “Jugadoras, jugadores. Martina, Nacho, Juan, por decisión del soberano, del público, del país, quién abandona la casa más famosa del mundo es Martina. Despedite de tus compañeros, tenés cinco minutos para despedirse”.

Entre llantos, la profesora de educación física empezó a transitar los últimos instantes en la casa. Lo llamativo fue que Martina salió de la casa y Robertito Funes Ugarte no la esperaba del otro lado. Este detalle fue comentado en las redes sociales y comenzaron las especulaciones respecto a la ausencia del periodista. En su cuenta de Instagram, había publicado una foto acostado en la cama junto a su perrito.

El posteo de Robertito Funes Ugarte durante la gala de eliminación de GH

En diálogo con Teleshow, Robertito explicó el motivo de su ausencia: “Te cuento que al estar el estudio a 15 cuadras, y el eliminado tener que volar en auto a Teleinde, no hay tiempo para que yo pueda entrevistarlo ni mucho más. Debe irse rápido a la combi que lo traslada al piso de Teleinde”.

Luego, el conductor agregó: “Antes en los GH se hacia todo en un mismo lugar, había pasarela y público. Ahora nada, es todo a trasmano y está cronometrado cada segundo. Decidieron que salgan solos y que vuelen al otro estudio. Igualmente tengo que estar a tiro por cualquier cosa ya que es todo en vivo. Gracias por consultarme”.

De esta manera, Martina fue la segunda eliminada del reality, con más del 57% de los votos contra Juan Ignacio Nacho Castañares Puente y Juan Reverdito. Su salida se dio después de que el influencer Tomás Holder se convirtiera en el primer integrante de la casa más famosa del país en abandonar el certamen.

“¿Qué pensás que pasó en el afuera para semejante respuesta?”, le preguntó Santiago a Pamela, la mamá de la joven eliminada. La señora respondió: “Fue un combo de cosas porque la gente los vio jugar muy fuerte y parece que no les gustó que jueguen, realmente. Después, en el afuera hubo un tema de comentarios y difamaciones que la perjudicaron”.

Martina eliminada de Gran Hermano

Desde que entró en la casa de Gran Hermano, Martina se convirtió en una de las participantes más polémicas. Incluso, en su presentación antes de ingresar, ya había generado polémica con sus repudiables dichos sobre la bisexualidad.

“A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, lanzó en el clip donde se presentó. Esto generó un repudio masivo en Twitter. Lo cierto es que, después de este escándalo, se conocieron denuncias de maltrato que involucran a la profesora de Educación Física, y que salieron a luz por parte de algunas de sus alumnas en las redes sociales. En este contexto, Pamela brindó una entrevista días atrás en A la Barbarossa, donde habló al respecto.

“Se dijeron un montón de cosas horribles, pero es mentira, obviamente. Ella es profesora en un instituto privado y hace poquito que está, arrancó en agosto del año pasado y nunca tuvo ninguna queja. Sí a lo mejor en las formas, a lo mejor levanta la voz. Uno cuando está en el patio, levanta la voz, pero se dijeron un montón de cosas que no son ciertas”, expresó la mujer. Por último, agregó: “Es horrible porque el que la conoce, sabe que no es así”. “A nosotros no nos llegó nada, yo hablé con el instituto y no hubo (denuncias)....Recién ahora que está en televisión, salieron a hablar”.

