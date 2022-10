Gran Hermano 2022 en vivo: la palabra de Santiago del Moro sobre la detención del padre de Thiago

Con remera de Diego Maradona, acorde a la fecha en la que el astro cumpliría 62 años, el conductor entró a la casa para saber cómo se vivían estas horas claves. “Hasta ayer estaba bien, pero hoy me pegaron los nervios”, reconoció Martina. “Estoy enojado conmigo mismo, siento que no fui yo. Quiero una vida más”, afirmó Juan. “Acá me quedan muchas cosas por hacer”, se ilusionó Nacho. Los tres manifestaron sus ganas de quedarse, y recién entonces habló el resto.