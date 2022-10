Claudia Villafañe recordó a Maradona: “Querría que Diego estuviera acá, aunque todos los días tuviera un juicio”

Claudia Villafañe a días de un nuevo cumpleaños de Diego Maradona

El domingo, Diego Maradona cumpliría 62 años y para muchos argentinos no es una fecha más. Claudia Villafañe, quien fuera su compañera de vida por más de dos décadas y madre de sus hijas Dalma y Gianinna se mostró triste ante la inminente llegada del día y dijo que querría que él estuviera presente, aunque todos los días tuviera que enfrentarse a un juicio.

“La fecha me llega”, me dijo en A la Barbarossa y dijo que trata de acompañar a sus hijas: “Son muchos años compartidos, nos conocimos en el ‘76 y nos pusimos de novios en el ‘77 hasta el 2003 que nos salió el divorcio. Me pesa más lo bueno, yo voy para el lado mas amoroso, de ayudar, acompañar. Si me decís qué querrías, diría que estuviera acá, aunque todos los días tuviera un juicio. No me importaría con tal de que las chicas no pasaran por el dolor que están pasando”.

Claudia Villafañe y Diego Maradona con sus hijas Dalma y Gianinna

Contó que se empezó a dedicar a la producción de eventos, en el 2005 cuando Diego hacía La noche del Diez: “Se venía su cumpleaños y el decía que no quería festejar, hasta que cuatro días antes dijo que sí, ¿cómo hacemos? Yo estaba con la productora del programa, eran como 500 personas, vino todo el mundo y el que no estaba invitado también, es un cumpleaños al que todo el mundo va. Y salió tan bien que dijimos, nos tenemos que dedicar a esto”.

Claudia además, se mostro muy feliz con la llegada hace tres meses de su nieta Azul: “Es re bobota, está creciendo un montón, Hay celos con la hermana (Roma) que no quiere que el papá la tenga a upa, y quiere ser ella la protagonista. Yo trato de estar con mis nietos lo más que pueda, desde que nació Benja, fueron mi prioridad. Y trato de disfrutarlos porque crecen rapidísimo”.

Benja en cambio, no está celoso porque “está en otra”: “Voy a todos sus partidos, lo llevo al cole cuando puedo y cuando me necesitan estoy ahí”, dijo sobre el hijo de Gianinna y el Kun Agüero.

También dijo que es fanática de Gran Hermano y que entraría a hacer algo, pero no a participar, y que su preferido es Thiago Medina: “Querría que gane él, porque es el que más lo necesita”.

A principios de octubre Claudia pasó un duro momento tras la muerte de su mamá Pochi como le decían cariñosamente a Ana María Elía. La noticia la difundió Pía Shaw en LAM: “Su mamá estaba internada hace un tiempo largo en un hogar muy bien cuidada. Se empezó a sentir mal y llamaron a una ambulancia, pero no pudieron reanimarla. Se trató de una despedida entre sus más íntimos”.

En el programa que conduce Ángel de Brito también destacaron el cariño que le tenían las hijas. “Dalma siempre decía que era su nieta preferida y compartían mucho. Pochi y Coco fueron abuelos muy importantes en la vida de las chicas, acompañaron mucho”, cerró Pía en referencia a Nicolás Coco Villafañe falleció en el año 2011.

Hace un tiempo Jorge Taiana, en pareja con Claudia desde hace 20 años, brindó una entrevista en la que habló de todo. Al ser consultado en el ciclo Sola en los Bares sobre por qué con su pareja no suben fotos juntos ni casi hay imágenes, dijo: “Son decisiones que uno toma, que se dan naturalmente. Ella vino al estreno (de El juguete alterado, la obra que realiza en el teatro El Pueblo), pero muchas veces dicen ‘no se muestran juntos’, ‘no van a ningún lado’, pero sí, cuando no querés que haya una foto, no voy a un lugar donde sé que va a haber fotógrafos y cámaras para que te vean, hago vida normal”.

