El incómodo momento al aire de Tomás Holder con Georgina Barbarossa: “Me siguen faltando el respeto”

El incomodo momento al aire de Tomas Holder con Georgina Barbarossa (Video: "A la Barbarossa", Telefe)

Tomás Holder es sin dudas el personaje de la semana. Desde que salió de la casa de Gran Hermano como el primer eliminado, el joven de 21 años recorrió varios programas de televisión, en los que se encargó de aclarar todas las polémicas que habían surgido en torno a él durante su paso por el reality. Especialmente, algunos de sus polémicos dichos discriminatorios. En este sentido, destacó en reiteradas oportunidades que estaba haciendo un personaje y que muchas de sus actitudes que se vieron formaban parte de una estrategia de juego.

Sin embargo, y a pesar de ya haber hecho varias entrevistas, este jueves vivió un incómodo momento en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa en Telefe, donde incluso amenazó con abandonar el estudio. Todo comenzó cuando, luego de hablar sobre su dura historia de vida junto a su madre, que lo crió sola, lo pusieron en comunicación con Paula Balbi, su novia. La conversación giraba en torno a los planes futuros que tienen como pareja, pero en un momento se cortó el contacto que estaban manteniendo por zoom e, instantes después, Holder se molestó al escuchar un comentario proveniente de una persona que estaba detrás de cámara.

“Digo esto y quizás ya estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo. Siento que...”, señaló Tomás. A lo que la conductora replicó: “¿Estás incómodo?”. “Sí, estoy incómodo porque sigo escuchando de la mesa, recién escuché: ´en tres meses se pelean´, cosas así. Siento que me siguen faltando el respeto, entonces la verdad te digo muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias”, respondió él, y se levantó del sillón y se dispuso a saludar a Barbarossa. Completamente sorprendida, ella le rogó: “No te vayas, un segundito...”. Y lo instó a sentarse nuevamente.

Te puede interesar:

Pero Holder no dio el brazo a torcer: “No, no, igual, Georgina, no quiero hablar más, en serio. Quiero retirarme, no me siento cómodo”. “Bueno, amor, está bien”, contestó la anfitriona, y le preguntó a la producción si efectivamente se había cortado la comunicación con la novia del exconcursante de Gran Hermano, algo que efectivamente había ocurrido. “¿Me sacan esto?”, insistió el joven, haciendo referencia al micrófono que tenía puesto. “Esperame un segundito, tengo que decir una publicidad, tranquilo”, le imploró Georgina. Aunque, acto seguido, anunció: “Vamos al corte y enseguida volvemos”.

Tomás Holder y su novia, Paula

Para sorpresa de toda la audiencia, al regreso de la tanda publicitaria, finalmente Tomás seguía allí y, lo más curioso fue que cambió su actitud y se lo vio dispuesto a seguir con la entrevista. Tanto fue así que no se hizo mención al incómodo momento y la charla siguió sobre otro tema completamente distinto: su fanatismo por Dulce Amor, la novela que en 2012 protagonizó Carina Zampini y Sebastián Estevanez y de la que, casualmente, Georgina también formó parte. “Estás igual, no envejecés”, la halagó Holder.

En una reciente entrevista con Teleshow, el rosarino también había hablado sobre la decisión que tomó su compañera Martina Stewart Usher de no salvarlo en la nominación. “La jugada de Martina fue magnífica, si la gente apoyaba y entendía que éramos 4 contra 14 y realmente nos la estábamos jugando... Porque al día siguiente de entrar, la casa ya estaba dividida, fue la división más rápida en la historia de Gran Hermano . Creo que dejamos todo, y Nacho es un chico hermoso, con muchos valores, que le cae bien a todo el mundo y nunca se vendió. Eso demuestra la unión del grupo”.

Seguir leyendo: