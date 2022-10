La encrucijada de la primera pareja de Gran Hermano 2022: Juliana quiere tener sexo con Maxi, pero él dice que no puede

Juliana le cuenta a Lucila por qué Maxi no quiere tener relaciones sexuales en la casa de Gran Hermano (Video: Telefe)

Días atrás, las cámaras de Gran Hermano 2022 (Telefe) captaron el momento en el que Maximiliano Giudici y Juliana Díaz se demostraron cariño en uno de los pasillos de la casa. A escondidas de sus compañeros, los participantes se fundieron en un apasionado beso, con abrazo incluido. Desde ese momento, la relación fue ganando en intensidad y los mimos se volvieron más fogosos. Pero el cordobés puso el freno de mano.

En las últimas horas, se mostró una conversación que Juliana tuvo con Lucila, Daniela y Julieta, otras de las “hermanitas” de la casa, en las que exponía las razones por las cuales aun no había tenido sexo, pese a que ella manifestó sus ganas en reiteradas ocasiones.

“Yo tengo una hermana de ocho años. Por más que no lo pasen en vivo y en directo o salga censurado, después aparece en los programas”, contó Juliana acerca de sus reparos, aunque sin embargo eso no era un impedimento para ella. En cambio sí dijo que Maxi le contó que padece un supuesto “problema” al ser alérgico al látex, por lo que no puede usar preservativos.

Juliana y Maxi cuando se dieron el primer beso en la casa de Gran Hermano

Al escuchar esto, Lucila -más conocida como la Tora-, le replicó que le pueden pedir a la producción del reality show que les faciliten preservativos sin látex. Y también, le dio un consejo: “Cuidado con la ESI, por las cámaras”. “¿Con la qué?”, preguntó Juliana. “Con la educación sexual”, puntualizó la Tora. “Sí, sí, obvio, por supuesto”, replicó la de Venado Tuerto, mientras se mordía un dedo.

Más adelante en la conversación, Juliana le contó a sus compañeras que en la madrugada anterior se acostaron juntos en la misma cama durante un rato y casi ceden a la tentación. Pero finalmente se contuvieron. “En un momento me dice: ‘Me voy porque no puedo más’”, les reconstruyó a las hermanitas sobre el episodio.

Horas más tarde, en las redes sociales aseguraron que finalmente Juliana y Maxi habían concretado la relación sexual. “Vení, gordo, vamos a hacer el amor”, habrían sido las palabras con las que la técnica en nutrición terminó convenciendo al cordobés, según se reconstruyó una cuenta de Twitter. Pero la transmisión se cortó y los fans del programa se quedaron con las ganas de ver más. Probablemente, las imágenes saldrán al aire en el debate o en la gala de nominación.

Te puede interesar

Desde el primer día que entraron a la casa, Maxi y Juliana tuvieron muy buena química, y se los ha visto juntos en varios sectores de la casa, principalmente en sillones y en los cuartos. En la gala post nominación, los participantes se mostraron muy acaramelados en el living de la casa.

En distintas ocasiones se los vio acurrucados en una cama, mientras sus otros compañeros estaban desparramados en las camas contiguas o sentados en el piso, encerrados todos en un mismo cuarto, esperando obtener las consignas de la prueba semanal.

El primer romance de Gran Hermano 2022: Juliana y Maxi

La revelación llegó de la propia boca de la participante, quien durante una charla con Tomás Holder, reveló lo que sucedió con el cordobés. “Había que meter un poco de algo a esto. Hubo un intercambio de besos”, le dijo al influencer, quien quedó sorprendido y le pidió mayores detalles de cuándo, dónde y en qué circunstancias se había dado el encuentro.

Seguir leyendo