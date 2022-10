Antonella Natale habló de su relación con Nicolás Cabré: “Estamos contentos y conociéndonos”

Habló Anto Natale, la nueva novia de Nicolás Cabré

Nicolás Cabré apostó nuevamente al amor de la mano de Antonella Natale, una influencer y abogada. En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece), entrevistaron este miércoles a la joven que es mamá de Ámbar, una nena de dos años.

“La realidad es que somos dos personas solteras que estamos contentas conociéndonos”, aseguró en una charla con el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Él es un tipazo, lo quiero. Es todo lo que está bien en la vida. La verdad que lo admiro mucho, me parece una gran persona, un gran padre, un gran actor. Es muy lindo”, señaló.

También Anto reveló que se conocieron a través de un amigo en común, pero aclaró que todavía no tiene el título de novia del popular actor: “No estamos juntos, nos estamos conociendo. No tengo ningún título con él…”. Luego, agregó: “Lo adoro mucho, lo quiero mucho. La mejor con él, es un divino total”. Cuando le preguntaron si estaba enamorada, la joven respondió entre risas: “¿Enamorados? ¡Qué palabra! No, nada que ver. Estamos muy tranqui. Por suerte todo muy bien. Paso a paso”.

Anto Natale (Instagram)

Luego, la periodista Karina Iavícoli le consultó si lo conoció cuando Cabré estaba en pareja con Laurita Fernández, quien ahora sale con el productor Claudio Brusca. Natale le contestó: “Yo estaba en otra. Cero del medio. Me ha chamuyado medio país, pero cero. Conozco a Laurita pero de la tele. Me encantan las redes sociales, viajar, nos estamos conociendo y no tengo ningún título con él”.

Te puede interesar:

En el programa, habían contado que sobre la influencer pesaban graves acusaciones de presuntas estafas relacionadas a un emprendimiento de ropa que funcionó durante la pandemia. Incluso en Instagram hay una cuenta llamada “Estafados por Anto Natale”. Al respecto, ella se defendió: “Soy abogada hace muchos años y siento que fue un acoso y un bullying hacia mi persona hace mucho tiempo por una persona específica que ya la tenemos localizada por suerte”.

“Soy una mamá full time, me dedico a trabajar y ser mamá. La gente que me conoce sabe quién soy”, explicó y agregó que se recibió a las 23 años en la UCA, con medalla de honor. “Fue un hostigamiento. Yo incluso estaba embarazada de Ámbar cuando pasó todo esto. Y nunca en mi vida me llegó una carta documento”.

Por su parte, Nicolás usó sus redes sociales para contar que realizó una escapada con su hija Rufina, fruto de su relación con La China Suárez. En su cuenta de Instagram, el actor publicó una tierna foto abrazando a su hija Rufina, al pie del letrero de Hollywood, en Los Ángeles.

“Se terminó este viaje, mi Rufita hermosa. Y no puedo decirte otra cosa mas que gracias y que te amo con mi vida. Es increíble que cada vez que te digo esa palabra siento que se queda corta”, manifestó Nicolás. Luego de esta escapada a los Estados Unidos, el actor regresará con la pequeña a la Argentina para retomar sus compromisos.

Nico Cabré con su hija, Rufina

En el plano laboral, Cabré está protagonizando Me duele una mujer, junto a Carlos Portaluppi y Mercedes Funes en el teatro Multiteatro en la calle Corrientes. Además, se prepara para estrenar en enero una nueva comedia en el rol de director con Mariano Martínez, en una producción de Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg.

Seguir leyendo: