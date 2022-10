Las primeras horas de Wanda Nara en Turquía: reencuentro con sus hijos y el mensaje de Maxi López

Finalmente, Wanda Nara volvió el pasado viernes a Turquía para estar con Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Los menores de edad estaban al cuidado de su expareja Mauro Icardi, quien había demostrado su descontento sobre su futuro divorcio con la mamá de sus hijas.

En las últimas horas, la empresaria le puso una pausa a sus proyectos laborales en Argentina para reencontrarse con su familia. “Las despedidas me cuestan, algunas lágrimas. Pero feliz de encontrarme con mis hijos pronto”, escribió la empresaria en su cuenta personal de Instagram.

Los peques le regalaron unos dibujos hechos a mano donde se puede leer: “Mamá te amo” y “Sorpresa”. Junto a las obras artísticas también se destacó un unicornio pintado de forma casera por sus hijos.

Wanda Nara con sus hijos

Wanda Nara con sus hijos

Wanda Nara con sus hijos

En sus historias de Instagram, Wanda publicó una foto de ella abrazando al más grande de los menores de edad en el living de la casa. Recrodemos que durante los últimos días, circularon fuertes rumores de que Valentino López estaba peleado con su mamá por lo que decidió no seguirla más en redes sociales.

De Mauro Icardi hasta el momento no hubo noticias. Ni siquiera un comentario del futbolista en cada uno de los recientes posteos. Lo que sí llamó la atención es que quien le comentó algo fue Maxi López, el padre de sus tres varones y que está actualmente esperando su primer hijo con la modelo Daniela Christiansson. “La mejor medicina”, le escribió el exfutbolista junto a tres corazones celestes, a lo que Wanda a su vez respondió con un emoji de un rezo y un corazón rojo.

La publicación de Wanda Nara

Minutos antes de abandonar nuestro país, cuando era entrevistada por LAM, a Nara le preguntaron si lo amaba a Icardi y respondió: “Hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón, pero las parejas se terminan. Amar significa no lastimar. Y en un punto amo a Maxi, si le pasa algo sabe que voy a estar, como pasó”, señaló.

Promediando la nota, Wanda recordó la visita express de Icardi a Buenos Aires y negó haberse encontrado en su departamento de Avenida del Libertador. Al rato, de Brito le leyó los mensajes que les mandaba Mauro Icardi desde Estambul en los que aseguraba que Wanda mentía, y que tenía pruebas que habían estado juntos durante el domingo. Además, prometió que en noviembre iba a estar en el piso de LAM. “Me parece rarísimo porque odia a la prensa”.

“¿Por qué está tan enojado?”, le preguntó Yanina Latorre, interpretando que podía ser por su nueva vida de soltera. “Yo creo que no, eso lo entiende. Cuando estoy en Buenos Aires trato de cumplir con todos mis amigos, de ver a todo el mundo y tengo muy poco tiempo.

Los dibujitos que recibió Wanda por parte de sus hijos

Respecto a sus próximos pasos, dijo que se va a encontrar con Ana Rosenfeld en Estambul para continuar los trámites de divorcio y que no vivirá bajo el mismo techo que Icardi. Regresará en 10 días donde tiene que atender un compromiso con Telefe, que según de Brito tiene que ver con un ingreso a la casa de Gran Hermano que Wanda negó sin mucha determinación. Además, hará dos campañas publicitarias de cara al Mundial, aunque de momento no viajará a Qatar: “Había dos marcas y no logramos ponernos de acuerdo con los valores”.

Hacia el final del reportaje, y luego de negar en varias oportunidades su vínculo con L-Gante, le tiró un par de guiños al cantante de cumbia 420. El primero en referencia a su comentada desafinación en el musical de ¿Quién es la Máscara?: “Elián me dijo que le pusieron autotune a todos menos a mí”, bromeó. El otro, en la despedida, luego de pasarse respetuosas facturas con de Brito y las angelitas. “Ojo que ahora tengo a mis amigos de La Mafilia”, cerró entre risas, en alusión al grupo que rodea al músico.

Seguir leyendo: