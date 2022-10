Argentina, 1985 y una impensada polémica entre Ricardo Darín y un tuitero

Ricardo Darín como Julio Strassera en Argentina, 1985

La película Argentina,1985 sigue arrasando en los cines. Solo en su primer fin de semana de exhibición la vieron 200 mil personas y desde su estreno se ubica entre las más vistas.

Lo que ocurre en los cines es una situación que tiene mucho ya de fenómeno social. La gente no se limita a ver la película. El silencio absoluto que inunda las salas donde se proyecta, las lágrimas que corren por muchos rostros y los aplausos espontáneos que surgen en determinados momentos cruciales no son situaciones frecuentes y provocan una emoción que le da un plus al film que dirigió Santiago Mitre.

En Argentina, 1985, Ricardo Darín encarna a Julio Strassera, el fiscal que llevó adelante el juicio a las Juntas Militares. Entre los roles secundarios está Ruso una especie de guía del fiscal, encarnado por Norman Briski. Aunque es un personaje entrañable, agigantado por la actuación enorme de Briski, el Ruso no existió en la vida real.

Entre Ruso/Briski y Strassera/Darín se dan varios diálogos memorables y uno de estos dio nacimiento a una teoría twitera. El usuario Juanjo Conti que se presenta como ingeniero de sistemas de la UTN y autor de tres novelas escribió: “De Argentina, 1985, lo que más me gustó es un detalle en el que la película se pliega sobre sí misma, es decir, tiene conciencia de que es una película”.

El cruce tuitero a raíz de Argentina, 1985

Luego explicó su teoría o descubrimiento. “El juicio ya comenzó, la cosa va bien y el personaje de Norman Briski le dice a Darín que no tiene que decir que van bien. Que tiene que estar más atento que nunca. ‘Es verdad, hasta acá lograste atención, lograste emoción’”, explica el usuario para luego dar su contundente conclusión: “Eso es un mensaje de los guionistas a sí mismos”.

Pese a lo poco que la red del pajarito permite desarrollar una idea, el usuario terminó con su teoría “Ahora viene lo más bravo, cuidate, dice. A la película le falta la mitad aún”.

Ante su teoría un usuario contestó “giro bretchiano”. Otro aseguró que “Sucede en muchas películas... Me acuerdo que en una de las Terminator, Schwarzenegger decía “I’ll be back” era para que los guionistas empezaran a escribir la siguiente” y alguno aclaró que “no se entiende”.

Entre tantas respuestas, una llamó la atención por su contundencia. “No” escribió un usuario. Hasta ahí solo una respuesta tajante, pero al observar quién la escribió toma otra fuerza. El que contestó fue el usuario BombitaDarin que es el nombre que eligió el actor para sumarse a Twitter, inspirado en “Bombita”, el apodo que se ganó Simón Fisher -el personaje que interpreta Ricardo Darín en Relatos Salvajes.

Aunque el actor negó la teoría, sin duda lo que es innegable es el éxito de Argentina, 1985. El mérito es mayor porque ninguna de las cadenas multinacionales (Cinemark-Hoyts, Cinépolis y Showcase) aceptó estrenarla porque la principal productora del film, Amazon, solo dio 22 días de “ventana” de exclusividad, cuando los exhibidores reclaman un mínimo de 45, según explica el portal Otros cines. Las cadenas independientes nacionales aprovecharon el indudable interés por la película y le cedieron varias salas de sus distintos complejos. Los premios en festivales como Venecia y San Sebastián, las excelentes críticas, la fuerte campaña de marketing y el entusiasta boca a boca hicieron el resto. Argentina, 1985 ya es un fenómeno popular, por su convocatoria y también por la repercusión en la opinión pública con polémicas incluidas.

