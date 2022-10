L-Gante y Wanda Nara, cada vez más cerca: desnudos y en la cama

Este lunes por la tarde, L-Gante y Wanda Nara volvieron a realizar un posteo compartido nada más y nada menos que para adelantar el lanzamiento de la canción “El último romántico”, cuyo videoclip está protagonizado por el cumbiero y la ex de Mauro Icardi.

En el fragmento del clip a los dos se los ve muy cerca, desnudos y en una cama, y justo cuando la boca de Wanda entra en escena, caen los créditos del tema y el video como para agregar más suspenso. “Pa’ que me quieras ma’ o me odies ma’”, dice el epígrafe en el que cita un verso de la canción. La publicación rápidamente se llenó de miles de “me gusta” y comentarios, entre el que se destacó el de la hermana de Zaira Nara.

Pero además, quien también dejó su mensaje en la publicación fue la propia Wanda; “Tannn lindo, tan chu”, escribió la rubia junto con un corazón rojo, dedicado al cantante. La canción y el videoclip en cuestión verán la luz el próximo jueves 20 de octubre.

Una de las imágenes más sugerentes del cilp protagonizado por Wanda y L-Gante

El pasado fin de semana ambos estuvieron juntos en un boliche de Quilmes, donde él brindó un show y la mediática estuvo acompañándolo a un costado del escenario, desde donde filmó todo. Su encuentro quedó registrado en una foto que comenzó a circular en redes sociales y donde se los puede ver otra vez muy juntos. Además de esas imágenes que alimentan los rumores de romance, también hay un material donde se puede ver a la pareja a los besos. Allí, además de disfrutar de sus cumbias, ella se mostró muy cariñosa con el cantante.

En la fotografía publicada por la cuenta @chusmeteando1 se ve al referente de la cumbia 420 vestido con un conjunto deportivo dándole un piquito a Wanda, que aparece con una campera camuflada y con una capucha puesta para pasar desapercibida, demostrando no ejercer ningún tipo de resistencia a la acción que realiza el músico.

L-Gante y Wanda Nara, muy juntos en un boliche

Tras la presentación del cantante, los dos y todo el equipo que rodea a Elián Ángel Valenzuela -tal es su verdadero nombre -se fueron a una reconocida cadena de comidas rápidas para terminar la salida nocturna comiendo hamburguesas, según publicó la cuenta @ElEjercitoDeLAM. En la filmación, se puede ver a un grupo de chicos pedirles fotos y autógrafos antes de que el joven se retire del lugar. Según se puede apreciar, Wanda estaba adentro del auto, pero el que se dejó ver sin condicionamientos fue su íntimo amigo Kennys Palacios, quien también fue parte de la salida.

Pero esta no es la única noticia de la vida privada que rodea a la mayor de las Nara. Es que, días atrás, ella había revelado que uno de sus exnovios, que incluso había llegado a pedirle casamiento, está en preso, condenado a cadena perpetua. Y en las últimas horas, apareció el hombre en cuestión, que confirmó la historia que había contado la propia protagonista. Se llama Rodrigo Cacciamani y, aunque continúa en la cárcel, llamativamente tiene acceso a TikTok, red social en la que compartió un video en donde cuenta la relación que tuvo con la mediática hace 18 años y que, como era de esperar, se volvió viral.

“Sí, es verdad lo de Wanda, me están preguntando a full después de que ella declaró que tiene un exnovio que está preso con perpetua. Así que acá vengo a responder, seguro me expongo, pero voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar”, comenzó expresando el joven. Y confirmó lo que había contado la mayor de las Nara: “No lo charlé nunca porque no se dio, tampoco tenía yo por qué nombrarla. Pero ya que ella expuso esto, quedé expuesto yo”.

