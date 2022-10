Rusherking repudió con un exabrupto a los conductores paraguayos que criticaron a Tini Stoessel

Rusherking se solidarizó con Tini Stoessel

Este fin de semana, Tini Stoessel se estuvo presentando en Paraguay en el marco de la apertura de los Juegos Suramericanos de Asunción. Pero lamentablemente, la noticia no fue su espectacular show, sino los repudiables comentarios que Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez, conductores de televisión de ese país, hicieron sobre el cuerpo de la artista durante la trasmisión.

“Mira ese ombligo”, “No quiero mirar, voy a tener pesadillas”, expresaron sin notar que tenían los micrófonos abiertos después de que el sonidista los haya dejado activos y de esa manera se escuchó lo que dijeron. Otra de las frases que generó repercusión fue “ahora lo entiendo a De Paul”, haciendo referencia a la relación de noviazgo que tiene la cantante con el futbolista de la Selección Argentina. Lo cierto es que, en las redes sociales se hicieron eco de esto, y fueron muchos los internautas que criticaron a los periodistas, enfatizando que no es correcto opinar sobre el cuerpo de los demás. Incluso, algunos llegaron a pedir el despido de esos presentadores del canal Tigo Sports.

En este sentido, también se destacó el mensaje de Rusherking, colega y amigo de la intérprete de “Miénteme”. Muy enojado, el novio de Eugenia La China Suárez utilizó su cuenta de Twitter para expresarse al respecto. “Que bronca los periodistas de Paraguay haciéndose las victimas por lo que dijeron, manga de forr...”, lanzó sin filtros.

El tweet de Rusherking en apoyo a Tini Stoessel

El trapero hacía referencia al pedido de disculpas que hicieron los reporteros, luego de la viralización. En dicho video, Chipi Vera expresó: “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Pero también aclarar de mi parte mi comentario fue ‘Ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”. En tanto, Eva Rodríguez manifestó: “Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan” y al final reiteró: “Cometí un error”.

Un micrófono quedó abierto en la transmisión del show y se escucharon críticas demoledoras sobre su cuerpo

Mientras que Montserrat González dijo: “Me tomé un tiempo para analizar, me siento mal, me siento arrepentida, realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar, fue algo que hicimos sin pensar, bromeamos. Quería pedirle disculpas públicamente, estoy muy dolida con lo que sucedió porque trabajamos muchísimo y pusimos todo nuestro empeño en esta transmisión que lastimosamente se vio opacado por lo que sucedió”. Y para cerrar, puntualizó: “No somos perfectos y probablemente seguiremos cometiendo errores. Yo sé que la gente que me conoce sabe como soy y sabe mis valores” y agregó: “quería pedirles disculpas y que estos juegos no se vean opacados por esto”.

Horas más tarde, había sido la propia Tini quien habló sobre lo sucedido. Relajada y despreocupada frente a los comentarios, la cantante realizó un vivo para dar un instructivo sobre cómo maquillarse y aprovechó la ocasión para reírse del tema: “A la gente preocupada por mi ombligo, es un ombligo, nací así. Es el ombligo que tengo, está todo bien y lo amo con todo mi corazón, no se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo”. Luego entre risas agregó: “Nací con este ombligo, qué se le va a hacer... se me ríen. Sí, se frustran por un ombligo. Listo todo bien”. De esa manera con una sonrisa le bajó el precio a las críticas.

