La reacción de Benjamín Vicuña al encontrarse con Pampita en un evento: “No tenía idea de que estaba”

Benjamín Vicuña se encontró con Pampita en un evento (Intrusos. América)

Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña lograron cosechar una buena relación, a pesar de que tuvieron una separación en malos términos. La modelo y el actor chileno continúan vinculados por la crianza de los hijos que tienen en común, Bautista, Benicio y Beltrán.

Recientemente, las figuras se encontraron en una fiesta comercial que organizó una importante marca de perfumes. Aunque no posaron juntos para las cámaras, se saludaron cordialmente y tuvieron una charla. “No tenía idea de que ella estaba, pero tampoco es una coincidencia, hay mucha gente”, dijo el protagonista de la obra El Método Grönholm en una entrevista con Intrusos (América).

Pampita se encontró con Vicuña en un evento comercial (RS Fotos)

En tono irónico, Benjamín hizo un chiste respecto a cómo se maneja la madre de sus tres hijos varones en este tipo de eventos en el que contratan a famosos para que hagan presencia: “Ella es viva y se puso el cartelito atrás... ella sabe. Yo estoy con las copas vacías, soy un desastre. No me contraten más”.

Luego, el actor habló del buen vínculo con su ex: “Está bueno poder compartir laburos. No es incómodo...”. El periodista Alejandro Guatti aprovechó para consultarle sobre su otra ex: “Hablando de situaciones incómodas, se habló de posteos y de respuestas que dio la China Suárez sobre su relación con Rusherking y muchos apuntaron a que eran palos para vos”.

Pampita y Vicuña se encontraron en un evento comercial (RS Fotos)

Vicuña le contestó: “Sí, lo vi cuando estaba saliendo (del canal América), que me dijeron ‘¿qué te parece este palo?’. Pero me parece que cuando te dicen las cosas así o las escuchás, no está bueno, pero no creo que haya sido la intención. Por otro lado, convengamos, todos tenemos el derecho de decir lo que queramos, de gritar a los cuatro vientos que estamos felices. Yo estoy feliz de que ella esté contenta, realizada, enamorada...”.

Guatti lo interrumpió para decirle: “Pero se había hablado de que a vos te habían molestado, incomodado, esas declaraciones”. El artista aprovechó para aclarar que no se había enojado por las declaraciones de la actriz, sino por una pregunta de Santiago Sposato, el cronista de LAM (América): “No, me molestó que el periodista me diga una cosa fuera de lugar. A veces ustedes también se equivocan, como nosotros”.

“La China dio a entender que no fue feliz con vos”, le había dicho el notero. “Es un golpe bajo”, le contestó Benjamín y no dio más declaraciones, enojado. Todo esta polémica se había generado cuando la actriz decidió compartir en su cuenta de Instagram un conmovedor texto en el que habla de su amor por el trapero Rusherking.

“Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, comienza diciendo la ex Teen Angels en el posteo.

Y luego continúa: “Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo @rusherking”.

