Benedict Cumberbatch y Sophie Hunter almorzaron en el restaurante de Germán Martitegui

Benedict Cumberbatch saliendo con su hijo de Marti, el restaurante de Germán Martitegui (fotos: RS Fotos)

Benedict Cumberbatch sigue disfrutando de Buenos Aires. Luego del debut de Los siete pecados capitales, dirigida por su mujer Sophie Hunter en el Teatro Colón, aprovecharon el mediodía de este jueves para almorzar junto a Finn, su hijo más chico.

La familia aprovechó el día libre de Hunter para visitar el exclusivo restaurant Marti, propiedad del chef Germán Martitegui y ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Del lugar se llevaron de recuerdo algunas recetas para intentar cocinar ellos mismos algunos de los platos que se ofrecen allí y también muchas provisiones para tener en el hotel en el que están viviendo por estos días.

Sophie Hunter saliendo de Marti

Benedict Cumberbatch se llevó algunas provisiones del restaurante de Germán Martitegui

Benedict Cumberbatch sigue disfrutando de Buenos Aires

El actor, popularmente conocido por su personaje en la película Doctor Strange, acompañó a su esposa en el Colón, quien es la directora de escena de la ópera Los siete pecados capitales de Kurt Weill y Bertolt Brecht y El castillo de Barbazul de Béla Bartók.

La estrella de Hollywood intentó pasar desapercibida en la presentación, por lo que acompañó a la madre de sus tres hijos desde un costado de la sala. Al finalizar la pieza, en medio de un tumulto de fanáticos que querían verlo a él, la pareja bajó rápidamente las escalinatas del Colón y se subieron en medio de un operativo a una camioneta que los llevó hasta Florida, provincia de Buenos Aires, donde están parando. Aún así, ella se hizo unos minutos para saludar y firmar autógrafos.

Benedict Cumberbatch salió rápido del Colón y se dirigió a la camioneta que lo esperaba (Crédito: Grosby Group)

La dirección en escena de Hunter, se complemente con el trabajo de Jan Latham-Koenig en la dirección musical y ambas óperas tendrán función también los días miércoles 28 y jueves 29 de septiembre y domingo 2 de octubre.

Desde que llegó a Buenos Aires, la cantante prácticamente solo fue de su hotel al teatro a ensayar y para no incomodarla, él prefirió no asistir a las pruebas, por eso es que se lo pudo ver paseando por Palermo y fue una usuaria en Twitter quien lo descubrió, le tomó fotos y viralizó el momento.

“Mi viernes empezó muy tranqui cruzándome a Benedict Cumberbatch en plaza Armenia”, escribió la tuitera el 17 de septiembre. Junto al mensaje incluyó una foto del actor caminando con anteojos negros, sombrero y vestimenta casual para no llamar la atención y poder disfrutar de un momento en familia. La internauta aseguró que pudo charlar con él durante unos minutos: “En mi inglés indio, pero como la esposa hablaba español fue más fácil”.

Antes de subir a la camioenta, Sophie Hunter saludó a los fans

“Chicos, encima es divino, un amor mal el y su esposa. Se subía a los jueguitos de la plaza, y no tenía problema con las fotos, solo pidió que taparan o borraran a los nenes si las publicaban”, explicó, haciendo referencia a sus tres hijos.

El actor y su pareja se conocieron en el 2009 cuando él aún estaba con la actriz Olivia Poule y cuatro años después se reencontraron y comenzaron una relación que mantuvieron en secreto durante bastante tiempo hasta que anunciaron su casamiento. Tiempo más tarde se convirtieron en papás de Christopher, Hal y Finn, de siete, cinco, y tres años, respectivamente.

El británico saltó a la fama por su interpretación de Sherlock Holmes en la serie de la BBC y fue dos veces nominado a un premio Oscar a mejor actor, la primera por su papel en El Código Enigma y luego en El poder del perro. Sin embargo, su rol mas recordado es el de El Dr. Stephen Strange en el filme homónimo de Marvel de este año.

Benedict Cumberbatch de paseo por Palermo

Uno de los momentos más duros por los que tuvo que pasar el artista fue cuando en el 2005 fue secuestrado en Sudáfrica. Se encontraba en Santa Lucia rodando To the ends of the Eart”, una miniserie de la BBC. En un alto del rodaje, junto a Theo Landey y Denise Black, dos de sus compañeros de filmación, decidió conocer las playas del lugar. El problema comenzó cuando se les pinchó un neumático en medio de la noche. Pensaron que alguien se acercaba a ayudar pero se equivocaban, del vehículo bajaron seis hombres enmascarados y con fusiles. Rápidamente los pusieron de espalda y les ordenaron que colocaran sus manos en la cabeza. “Hacía frío y estaba oscuro. Teníamos cuidado porque es un lugar notoriamente peligroso para conducir”, dijo a The Hollywood Reporter. “Comenzaron a cachearnos y dijeron: ‘¿Dónde está su dinero? ¿Dónde está la droga?’ - habíamos fumado un poco de hierba- Y en ese momento, esta adrenalina de lucha o huida simplemente explotó en mi cuerpo. Yo estaba como, ‘Vamos a morir’”, recordó alguna vez.

