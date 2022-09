Gimena Accardi revolucionó las redes con un cambio de look muy similar al que usaba en Casi Ángeles

Gimena Accardi sorprendió con un look que recuerda a su personaje en Casi Ángeles

Sin dudas, uno de los personajes más recordados que interpretó Gimena Accardi es Malvina, la divertida villana de las primeras dos temporadas de Casi Ángeles. Si bien en aquel entonces la actriz ya venía trabajando en otras ficciones, ese fue el papel que la hizo saltar a la fama y por el que se ganó gran parte del cariño del público que hoy sigue cosechando. Por eso es que, cada vez que puede, hace alguna referencia o comparte con sus seguidores alguna anécdota de aquella época.

En este sentido, en las últimas horas publicó un video en el que se la ve posando y mostrando su cambio de look, que se ve muy parecido al que tenía cuando participaba en esa tira juvenil. “Mi color, lacio y raya al medio, ¿volví a ser Malvina Bedoya Agüero o qué?”, escribió en el posteo, y luego le agradeció a la estilista que le realizó ese corte.

El posteo de Gime Accardi con su nuevo look

Inmediatamente, el reel se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de su pareja, Nico Vázquez. “¡Que hermosa que sos!”, la elogió el actor. Además, también destacaron su belleza varios de sus colegas del medio como Natalia Oreiro, Mónica Antonópulos, Aníbal Pachano y Sabrina Garciarena, entre otros.

En tanto sus fans también se mostraron eufóricos por la referencia: “Con razón me parecía conocida el look”, “¿Tan linda vas a ser? ¿Qué onda, quedaste en el 2007 o cuando te haces señora?”, “Nooooo me hiciste viajar mil años te amo”, “Y después me piden que supere Casi Ángeles”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.

Nico Vázquez y Gime Accardi en Casi Ángeles

Fue justamente en esa ficción donde nació el amor con Vázquez, con quien hoy ya lleva más de 15 años en pareja. “Lo conocí primero en Alma Pirata, que entramos los dos juntos a hacer de hermanos, y nos llevamos muy bien instantáneamente laburando, hubo química. De hecho esa vez los productores nos preguntaron si ya habíamos trabajado juntos. Hago el casting para Casi Ángeles, y quedo. Recién después de casi un año grabando, de un momento para el otro, nos enamoramos”, había contado el año pasado durante una entrevista con Jey Mammon.

El último fin de semana, ambos se despidieron junto a Benjamín Rojas de la obra Una semana nada más. El trío de actores estuvo presentando la comedia por diversos lugares durante una gira por todo el país y en Uruguay. De esta manera, lograron llevar a cabo todo un éxito ya que desde su estreno la comedia fue vista por más de 425.000 personas.

En la última función en la calle Corrientes, los protagonistas disfrutaron de subirse al escenario y fueron ovacionados por el público presente. Los actores se abrazaron y festejaron el fin de esta importante etapa mientras sonaba de fondo la canción “Viva la Vida”, de Coldplay. Vázquez lució el buzo de su primer espectáculo a la gorra “Mutando” y agradeció al público de corazón por todo el apoyo incondicional.

Por otra parte, en los últimos días Cris Morena compartió en su Instagram imágenes de un reencuentro que ilusiona a los fans de Casi Ángeles. Gime, Nico y Emilia Attias se acercaron a Otro mundo, el espacio que tiene la productora en Martínez, y entonaron juntos “Dos ojos”, uno de los grandes hits de esa ficción ¿Habrá una vuelta de los angelistos?

