Sorpresa en ¿Quién es la Máscara? al descubrir a Mamba, una de las participantes más virtuosas

Fátima Flórez es Mamba en ¿Quién es la Máscara?

“¿Quién es la Máscara? ¿Quién es la Máscara? ¿Quién es la Máscara? ¿Quién es la Máscara?”, cantó Natalia Oreiro con los investigadores y entonces, le quitó el velo a Mamba, la crustácea y dejó conocer su identidad. Tal como lo habían adivinado algunos de los de los investigadores, se trataba de Fátima Florez, que en otras ocasiones había dado pistas diciendo que le gustaban los camaleones y las flores, por ejemplo.

Karina y Wanda Nara había acertado, mientras que Lizy Tagliani había dicho desde el primera programa que era Jimena Barón y Roberto Moldavsky que se trataba de Griselda Siciliani. “La rompiste Fátima, debe haber pocas artistas en la Argentina como vos que puedan hacer tantas cosas tan bien y por eso te sacaron”, la elogió Natalia Oreiro y la ex de Mauro Icardi destacó que cada show de la artista en el ciclo de Telefe era diferente.

+

Fátima Florez es Mamba en ¿Quién es la Máscara?

“Gracias a ustedes, a la producción, vestuario, maquillaje. Traté de engañarlos el tiempo que podía, me divertí, la pasé bien. No lo conté a nadie, mi marido se enteró a la mitad, mantuve el misterio y mantuve la mística de este programa, llegaba con la máscara, la capucha, el buzo de ‘no me hables’. Sentí la buena energía del público y en el piso y está fantástico este programa”, se despidió feliz la imitadora.

Wanda confesó que la ayudaron las redes: “Mucha gente me tiraba tu nombre”. Y antes de que se fuera, la conductora la felicitó: “Diste muchos shows buenísimos y Mamba, te vamos a extrañar”.

En la noche del jueves, Mamba cantó “Crazy in love”. Therry el perrito, “Maravillosa esta noche”, Pampa la mulita “Un beso y una flor” y Brillo el unicornio “Corazón mentiroso”.

La noche anterior había sido descubierto Pedro Alfonoso. “Mi hija Oli es fanática y no tiene idea que estoy acá, se están enterando ahora”, dijo tras ser descubierto y agregó: “Quiero aclarar algo que pasó al principio. Cuando tiré el beso en la primera canción era para Lizy y lo agarraste vos”. Entonces la investigadora no lo dudó, se acercó y en medio de la música romántica, le dio un beso al marido de Paula Chaves.

Esta semana también descubrieron a Marcela Tinayre. “Es fabuloso este programa. Yo lo seguí en todas partes del mundo. Es fabulosa la gente fabulosa vos, Nati”, le dijo la hija de Mirtha Legrand a la conductora después de sacarse la máscara. Y explicó que no se lo había condado ni a su madre ni a sus hijos: “Nadie de mi familia lo sabe, solo se lo conté a mis nietos. Tenemos un secreto y por eso eligieron a la chancha. Les gustó y me decían: ‘Vestite de la chancha’”.

Ya fueron descubiertos tamnién Charlotte Caniggia: “Gracias, quería seguir, pero bueno, ya está”. Y agregó: “No le conté a nadie, estoy un poco triste. Lloré y todo, pero bueno...”. Cristina Pérez, que se encontraba debajo del disfraz del personaje llamado Orquidea. La periodista y conductora de Telefe Noticias había cantado “What a feeling”, el tema de Irene Cara perteneciente a la banda sonora de la película Flashdance (1983), y no pudo continuar en el reality debido a que, al ser un personaje nuevo, sería automáticamente eliminado si algún investigador tenía un acierto con respecto a su identidad. Wanda Nara y Karina también fueron las que acertaron con Cristina, quien en las pistas había indicado que “ama las empanadas tucumanas” (su provincia natal) y que “es hincha de un club de fútbol campeón del mundo” (Vélez Sarsfield).

También pasaron por el ciclo Guillermo Coria, Marta Minujín, Santiago Maratea, Marcela Morelo, Raúl Lavié y Magui Aicega, entre otras figuras.

SEGUIR LEYENDO: