Conflicto judicial entre L-Gante y Tamara Báez: cuál es el monto que le pasa el cantante y el pedido de una restricción perimetral

El abogado de Tamara Baez revelo la cifra que le pasa L-Gante como cuota alimentaria

Tamara Báez y L-Gante se separaron en malos términos, en medio de rumores de infidelidad de parte del cantante (primero con una bailarina y luego con Wanda Nara). Ahora se enfrentan en la Justicia por diversas cuestiones. Juan Pablo Merlo, el abogado de la joven influencer, dio detalles del reclamo por la cuota alimentaria que le corresponde a Jamaica, la hija que tienen en común.

En una entrevista con Nosotros a la mañana (El Trece), el letrado señaló: “L-Gante le está pasando 50 mil pesos por mes. Claramente estamos hablando de violencia económica. Hoy Tamara está manteniendo a su hija por lo que él le está pasando. La mamá le da comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños”.

L-Gante y Tamara Báez

Además, Merlo explicó que por lo general el monto de las cuotas alimentarias se resuelven entre un 20% y 30% del ingreso declarado del padre, y otras cuestiones relacionadas al tipo de trabajo de los padres, así como el nivel de vida del niño o niña. “Entonces, si sacamos la cuenta, L-Gante estaría ganando 250 mil pesos por mes. No creo que cobre por un show menos de 1 millón de pesos. O está evadiendo impuestos y sería muy grave”, señaló.

Por otra parte, Alejandro Cipolla, el abogado del cantante, afirmó que su cliente se encarga del alquiler de la casa de su hija en un barrio cerrado. Además le dio un auto valuado en 20 mil dólares para que Báez pueda transportarse con la pequeña.

Luego, Juan Pablo Merlo reveló que pidió una medida de restricción perimetral para que el artista no pudiera acercarse a su clienta. “Ella me pidió que de este tema no hablara porque es el padre de su hija”, manifestó. El periodista Carlos Monti le dijo que si solicitaron una orden de restricción es porque hubo algún tipo de episodio violento. “Sí”, le respondió el letrado, sin entrar en más detalles.

Frente a esta situación, muchos periodistas quisieron contactar a Tamara para tener su versión de lo ocurrido. Sin embargo, la influencer comunicó a través de su encargada de prensa que no tenía pensado dar entrevistas porque no era una persona mediática. Lo que no se imagino, sin lugar a dudas, es que se iba a filtrar un chat en el que alguien en nombre de ella pedía no menos 5000 dólares para dar una nota.

La respuesta de Tamara Báez a las críticas por cobrar notas

Así las cosas, después de que Ángel de Brito publicara la charla en la que una productora quería invitar a Báez al piso de LAM y su interlocutora le decía que tenía que “ser muy bueno el pago” porque si no no había manera de negociar”, que ella era “cero mediática” y que si el ofrecimiento no era “mega tentador” iba a ser un “no rotundo”, para luego tirar la jugosa cifra por la que sí aceptaría dar una entrevista, la misma Tamara decidió compartir la captura para dar su respuesta. “Tranqui que por más plata tampoco voy a ir a ningún programa”, escribió la joven.

Más allá de que no quiere hablar en los medios, Báez suele responder algunas preguntas de sus seguidores sobre su separación a través de sus redes sociales. “Yo estaba sola literalmente hace mucho y venía esperándolo, aguantando muchas cosas, muchas noches solas para estar los tres juntos para que ahora pase todo esto. Con el primer video que se hizo viral decidí separarme”, puso en referencia a las imágenes en las que se veía al cantante con una bailarina. También contó que ya “le hablaron muchos” futbolistas. Pero reconoció que la situación era difícil: “Me duele mucho como cualquier mujer, una planea hijos y cree que vamos a formar una linda familia. La vida y los hijos te hacen fuerte. Pero no voy a negar que si estuve muy mal mucho tiempo y por eso terminé en la clínica hace unas fechas”.

