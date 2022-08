La furia de Cande Ruggeri por las fuertes críticas que recibió por entrenar durante su embarazo

Cande Ruggeri respondió a las críticas que le hicieron por entrenar embarazada

Todo es felicidad en la vida de Candela Ruggeri. Es que la modelo está esperando su primera hija junto a su novio Nicolás Maccari, noticia que la tiene por demás ansiosa. Tan es así que comparte a diario cada avance de su embarazo con sus casi dos millones de seguidores en Instagram. En este sentido, en las últimas horas publicó un video donde se la ve entrenando para mantenerse saludable.

“Arrancando los cuatro meses de la pollita, entrenando como a mi me gusta. Como les digo siempre, si están embarazadas como yo, primero pregúntenle a su obstetra qué tipo de ejercicio pueden hacer y cuánto. Mi amado gimnasio con mi profe que la amo y me hace unas clases personalizadas zarpadas”, escribió junto a un video en el que se la ve realizando distintos ejercicios aeróbicos.

Sin embargo, y a pesar de los múltiples comentarios positivos que recibió, también hubo algunos internautas que la criticaron. Como en toda red social, los haters están a la orden del día y sus mensajes no se hicieron esperar. “Qué necesidad”, “Me parece demasiado y por más que el consejo sea consultar con el obstetra, no es esto ningún ejemplo de nada”, “Cande, hace otra cosa, yoga o algo más tranqui, por más que te aconseje tu médico, ¡pensá que si pasa algo no hay vuelta atrás! No hate, cuídate hermosa, descansá, comé, después de la baby volvés a hacer todo eso”, “Yo creo que se obsesionan por no engordar un gramo de más”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo.

Cande Ruggeri mostró el entrenamiento que realiza durante su embarazo

Lo cierto es que, molesta por estas críticas, la influencer no las dejó pasar y decidió hacer un descargo en sus stories. “Acabo de llegar a casa después de un día muy largo. Hoy fui a entrenar y saqué unas fotos muy lindas que después voy a mostrar. Estuve leyendo un poco los comentarios que me dejaron ayer en mi último posteo del entrenamiento”, comenzó expresando. Y continuó: “Primero quiero aclarar que los mensajes hermosos que me mandan todos los días, trato de leerlos y contestarlos, me hacen muy bien. Estoy muy agradecida por esta comunidad hermosa que se creó en mi Instagram con un ida y vuelta. Hay gente muy divina”.

Entonces, destacó: “Pero también hay gente con maldad. Hay gente que no tiene ni idea de un montón de cosas y comenta cosas innecesarias”. “Lo voy a aclarar creo que por última vez. No sé si lo voy a seguir aclarando, por ahí sí porque hay gente todo el tiempo que se renueva, como dice Mirtha (Legrand), pero si yo estoy entrenando y lo estoy mostrando, es porque mi obstetra me dejó”, cerró. Acto seguido, compartió una selfie en la que escribió: “Lo expliqué con mucho amor. Valórenlo porque últimamente tengo cero filtro y a nada de mandar a la m... a varios que dejan comentarios al p... Infórmense antes de hablar sin saber”.

Algo similar le había ocurrido tiempo atrás a Julieta Nair Calvo, que también fue criticada por este mismo motivo antes de dar a luz a su primogénito. “La cantidad de gente que da consejos gratis desde su opinión personal... Les agradezco la buena voluntad pero no está bueno. Todo lo que hago está supervisado por gente profesional y es a ellos a quienes escucho. Poner de ejemplo algo que le pasó a una compañera me parece de mal gusto, no a lugar. No hago ejercicio para recuperar mi cuerpo. Los beneficios a nivel salud son infinitos. Piensen bien antes de aconsejar a alguien que está pasando por este proceso y tiene los miedos lógicos de sumergirse en esta aventura”, había dicho la actriz en esa oportunidad.

