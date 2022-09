Lali Espósito y Peter Lanzani en un video que ilusiona a sus fanáticos

El video de Lali Espósito y Peter Lanzani que ilusiona a sus fans

“Donde hubo fuego, cenizas quedan”, reza el popular dicho. Sin embargo, ¿será aplicable a todas las ex parejas? En las últimas horas se viralizó un video de Lali Espósito y Peter Lanzani, quienes fueron novios durante su paso por Casi Ángeles y sus fanáticos, se ilusionaron con la posibilidad de verlos juntos nuevamente.

En las imágenes se ve a ambos actores, quienes coinciden por estos días en el festival de cine de San Sebastián, caminando abrazados nada más ni nada menos que por la alfombra roja.

Lali Espósito y Peter Lanzani

De inmediato sus fanáticos, autodenominados “laliters” se expresaron felices a través de las redes sociales sobre la posibilidad de que ellos vuelvan a estar juntos: “Vas, vuelves, te enamorás, me enamoro, pero entre siete millones de personas ese hilo rojo lo tengo contigo y no se va a cortar”, “Qué lindo es seguir a laliter desde tantos años y que el universo nos siga recompensando tanta resistencia”, “Lali y Peter hoy y siempre, la verdad”, “Gracias por tanto 2022″, “Siempre”, “Chicos, aguante 2022″, “Lali y Peter juntos en España”, “Solo con verlos abrazados me alegraron el día”, “Estaba estudiando y mi mamá me llamo re emocionada para mostrarme el video de Lali y Peter, después me dice ‘hoy vemos Casi Ángeles otra vez, finalmente la convertí en una esquizofrénica mas”.

Lali Espósito y Peter Lanzani en Casi Ángeles

En el 2020 habían realizado juntos un vivo en Instagram haciendo también como ahora, delirar a sus fanáticos. En ese momento, la cantante e intérprete de “Disciplina”, “N5″ y “Diva” había confesado que le había costado mucho convencerlo a él de participar. “Al principio no quería saber nada. ‘Me matás’, me decía”, contó ella.

“Con ese pelo y esa barba si marcás la diferencia con Casi Ángeles, sos Tom Hanks en El Náufrago”, había bromeado ella sobre el look del actor y luego siguió: “Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones. Veo tus películas y me muero de emoción porque te conozco desde el momento cero que empezaste a actuar”.

“Pasaron un montón de cosas, somos un grupo que nos queremos y nos apoyamos. Tenemos el objetivo claro de lo que queremos hacer. Lo más importante es la búsqueda interior, qué es lo querés lograr, dedicarle tiempo, entrenamiento, con impetú y hacer diferentes proyectos tratando de encontrarte en los que hacés. Yo no lo tomo como un laburo. No estamos a la espera de resultados. Yo hago una película para encontrarme en un personaje. Siempre somos estudiantes, el problema es cuando dejamos de pensar que no lo somos, que no existe el error y que no nos vamos a equivocar”, agregó él.

Lali Espósito y Peter Lanzani fueron novios cuando hacían Casi Ángeles

Ellos se conocieron en el 2006 cuando ambos hacían Chiquititas y de inmediato se pusieron de novios, aunque el romance no duró demasiado. Tiempo más tarde, se volvieron a encontrar en Casi Ángeles, la ficción en la que interpretaban a una pareja y la ficción se volvió realidad y apostaron nuevamente al amor. Luego de mantener en secreto bastante tiempo la relación, comenzaron a mostrarse juntos nuevamente.

En el 2009 cortaron definitivamente y poco después ella comenzó a salir con Benjamín Amadeo, también compañero de la tira de Cris Morena que ambos protagonizaron. En ese momento, se encargó de aclarar que las relaciones no se superpusieron: “Tuve una relación muy linda con Pedro Lanzani, desde muy chicos y durante varios años, y ahora estoy de novia. Cuando empecé a salir con Benja estábamos terminando de grabar Casi ángeles, y con Peter habíamos cortado hacía más de un año y pico. Tengo la mejor relación con Pedro y siento que él lo entendió porque me enamoré. Yo a Pedro no lo engañé ni nada de esas cosas que la gente piensa”.

