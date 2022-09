Minuto a minuto, así se vive el regreso de Mirtha Legrand y Juana Viale a la televisión: comenzó la grabación

Mirtha Legrand y Juanita Viale

Luego de dos años y medio de ausencia, Mirtha Legrand regresa a la televisión, en la pantalla de El Trece. La Chiqui hará su programa los sábados a la noche desde las 21.30 y su nieta Juana Viale estará a cargo de los almuerzos, los domingos desde las 13.45. A diferencia de otros años, ambos envíos se graban los días viernes.

Aunque sale después, el ciclo dominical se graba primero. Para eso la conductora y también actriz llegó al estudio ubicado en la calle Cuyo en el barrio de Martínez al rededor de las 11.00 y minutos más tarde sus invitados: Pampita, El Polaco -que fue acompañado por sus músicos para dar un show en el cierre y apenas arribó comenzó a probar sonido-, el periodista Rolando Bárbano -uno de los primeros en alistarse- y Guillermo Coppola.

Pasadas las 13.00 comenzaron a grabar el programa que se podrá ver en el aire el domingo y se espera que una vez finalizada la realización del “falso vivo”, la conductora salga a la puerta a hablar con la prensa.

Nacho Viale compartió fotos del estudio

Está previsto que la Chiqui llegue al lugar a las 14.30 para comenzar con la grabación media hora después. A ella la acompañarán Moria Casán, Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma, José Luis Rodríguez.

Jimena Monteverde será quien agasaje a los comensales con sus platos, llegó bien temprano para coordinar el equipo que preparará entrada, principal y postre. “Todos van a comer vegetariano”, dijo en Socios del Espectáculo la cocinera y explicó: “Mirtha tendrá una burratina con confit de tomates, risotto de espárragos que están de temporada y merengue con crema de limón. Juana tendrá humus con chips de verduras, ravioles de zuquini sin masa rellenos con mucho queso y como todo es muy liviano, cerramos con un dúo de chocolates”.

Nacho Viale, en las inmediaciones del estudio en Martínez donde se graban los programas de Mirtha y Juana (Crédito: Ramiro Soputo)

Guillermo Coppola almorzará con Juana Viale y fue uno de los primeros en llagar

Además, contó que se la cruzó a Juana al llegar a los estudios y que al verse se abrazaron y develó que en caso de querer más, los invitados pueden repetir plato. “Comen de todo, Darín una vez pidió repetir postre”, dijo derribando la falsa creencia de que la gente no come demasiado en la mesa.

Pampita, una de las invitadas a la mesa de Juana Viale

Durante toda la mañana llegaron decenas de arreglos florales para la Chiqui

El novio de Juana Viale, presente en su regreso a la televisión (Crédito: Ramiro Souto)

El estudio cuenta con varios sectores: la mesa donde comerán, la cocina donde se presentan los platos, el escritorio donde las conductoras harán los anuncios y un living con escenario. Además de los arreglos florales que darán vida al lugar, llegaron decenas de ramos de amigos que a través del gesto quieren felicitar a la protagonista de Los martes orquídeas, por su vuelta: la mayoría de los ramos son rosas rococó, sus preferidas.

El jueves por la tarde abuela y nieta estuvieron en los mismos estudios grabando algunas promos y ambientándose con el nuevo lugar. Además, Legrand brindó una nota a Telenoche en la que se mostró entusiasmada con su regreso y sobre sus deseos, dijo: “No le voy a pedir que nos vea, porque es ridículo, la gente ve lo que quiere. Les digo que estoy con mucho entusiasmo y quiero me miren con ojos cariñosos, con amor. Yo busco el cariño de la gente que me rodea y doy amor también”, señaló emocionada. Y cerró con una lista de deseos: “Es una ilusión volver. No es fácil pero lo voy a hacer con toda mi alma y todo mi corazón. Voy a tratar que los invitados estén cómodos, que salga bien el programa y que tengamos buena audiencia”.

En diálogo con El Trece, Juana que asistió a la grabación en compañía de su novio Agustín Goldenhorn y de su madre Marcela Tinayre, se refirió a la vuelta. “Estoy en mi nuevo hogar, ahora compartido”, dijo entusiasmada desde el nuevo estudio y agregó: “Es la misma génesis y lo lindo es que nos seguimos reuniendo al lado de la mesa”.

SEGUIR LEYENDO: