El festejo alocado del hijo de Jimena Barón por haber encontrado la figurita de Lionel Messi

El festejo del hijo de Jimena Barón al conseguir la figurita de Messi

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial de Qatar y hay una fiebre por el álbum de figuritas. Tanto chicos como adultos están desesperados por llenar el álbum y eso es lo que genera que haya escasez en cada lugar en el que se las comercializa. Ahora, Jimena Barón publicó en su cuenta de Instagram el festejo alocado de su hijo Momo al descubrir que había encontrado la figurita de Lionel Messi.

En el video se puede ver al pequeño con una enorme alegría, gritando de felicidad y saltando al enterarse de que tenía la imagen de su máximo ídolo del fútbol. Muchos famosos comentaron el divertido video, como Brenda Gandini que escribió: “Por acá más o menos igual”. Mientras que Lizardo Ponce señaló: “Jajaja, los amo”.

Por otra parte, Marcelo Tinelli también ha contado a través de las redes sociales los problemas que tuvo para conseguir las figuritas para su hijo menor, Lolo. En medio de este contexto, el conductor le pidió a los jurados de Canta Conmigo Ahora (El Trece) si podían intercambiar figuritas. “Señores, yo ya traje las figuritas para intercambiar con Magui Olave, impresionante. El otro día hicimos un intercambio de chats. Yo conseguí siete figuritas para el hijo de Magui y ella le consiguió a Lolo 34 figuritas de un total de 38 que le faltaban”, explicó el presentador.

Además, reveló que quisieron estafarlo con la compra de los paquetes: “Había un turro, lo voy a decir públicamente, que lo llamé yo por teléfono y en la reventa me dijo que valía dos lucas cada figurita. Le dije metetelas en el... me salvó Magui. Con estas 34 me ahorré como 68 lucas. Gracias, me salvaste la vida”.

Luego, Marcelo manifestó: “Yo traje acá siete figuritas. Me siento una porquería intercambiando siete contra 34 pero bueno... Señor Hoppe, llévele las siete figuritas porque Lolo está esperando las 34. Espero que le sirvan las siete”.

En las redes sociales, el conductor señaló que su hijo pudo completar el álbum gracias a la ayuda de Pablo Serantoni. “Señores, estamos ante un momento increíble, Lorenzo acaba de recibir las cinco figuritas que le están faltando...Lelé (Cande) le va a abrir, atención, gracias a mi amigo Pablo Serantoni”, aseguró en una publicación que hizo en Instagram.

En tanto, enumeró: “Atención, Australia 1, la FWC21, Gales 1, Irán 1″. Y, ya faltando solo una, anunció: “Atención, señoras y señores, Irán 16...va a pegar, se termina, es el momento decisivo...la disfruta Lolo la última...ahí va ¡álbum lleno!”. La alegría de Lolo fue indisimulable, ya con el sueño cumplido.

Anteriormente, el Pollo Álvarez también se había mostrado feliz por conseguir la figurita de Lionel Messi. “¡Tengo un argentino!”, expresó al ver la parte de abajo de una de las figuritas. A lo que su esposa Tefi Russo le respondió: “¡No! ¿En serio? ¿Qué número?”. “No lo vi, está la bandera...”, le contestó él, entre risas. Entonces, de a poco va descubriendo la imagen. “¿Cuánto mide? Metro setenta...”, continúo, acrecentando el misterio sobre la identidad del jugador en cuestión. “¡Abrilo, dale!”, le insistió. Hasta que, finalmente, se asomó la cara del Diez. En ese momento, la euforia fue total.

