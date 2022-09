¿Quién es la Máscara?: Karina La Princesita descubrió a la famosa que estaba detrás de Lala, la mamut

Este miercoles, un nuevo famoso quedo eliminado del programa que conduce natalia Oreiro en la pantalla de Telefe

Lala quedó eliminada de ¿Quién es la Máscara? en su tercera emisión y se reveló que Ángela Leiva era quien se encontraba debajo del personaje de la mamut. La cantante había interpretado Unstoppable, de Sia, pero perdió en la votación del público frente a Pecas, un personaje caracterizado de hamburguesa cuya identidad verdadera permanece a salvo todavía.

Los investigadores decidieron salvar de manera unánime a Salvador, y la gente presente en el estudio se decantó por Alexia, provocando así que la artista de cumbia tenga que quitarse la máscara.

Karina, colega que la conoce desde hace muchos años, fue la primera en dar el nombre de Leiva; mientras que Roberto Moldavsky dijo que era Elena Roger, Lizy Tagliani fue por Ángela Torres y Wanda Nara apostó por Laura Esquivel.

Ángela Leiva es la tercera famosa eliminada de ¿Quién es la Máscara?

“Estoy muy contenta por haber estado con esta mamut hermosa, me la llevo a casa y a partir de hoy duermo acá adentro”, bromeó Leiva.

“Es muy bueno lo que se genera con el protocolo del traslado, de no decirle a nadie y cómo entramos con el buzo de ‘no me hables’ y con la máscara negra. Ese buzo lo voy a usar para viajar”, aseguró Ángela entre risas. De esta manera, Karina y Moldavsky quedaron igualados con 2 aciertos (Ángela Leiva y Marta Minujín, respectivamente), mientras que Guillermo Coria no fue adivinado.

Ahora quedan en competencia 21 famosos, tras esta nueva eliminación sumadas a la de Guillermo Coria y Marta Minujín. El show propone un impresionante despliegue artístico, elevando la apuesta de lo visual y combinando el formato de talentos con una cuota de misterio, para que también los espectadores desde sus casas hagan sus apuestas.

El nombre original del programa es King of Mask Singer aunque también se hizo conocido como Mystery Music Show y se trata de un concurso de canto de Corea del Sur que se estrenó por primera vez el 18 de febrero de 2015 por la MBC. Es la primera edición del formato en Argentina, que ya fue emitido con éxito en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y distintos países de todo el mundo.

¿Cómo se desarrollará el juego? Cada noche, dos famosos compiten en tres rondas de eliminación camuflados con máscaras y trajes. Los cuatro investigadores deberán guiarse por sus voces para poder encontrar las primeras pistas. Luego, serán sometidos a una serie de preguntas. En la primera ronda, los concursantes cantarán la misma canción, mientras que en la segunda y la tercera, cada uno preparará un tema distinto. De esos cruces, saldrá un finalista que será elegido por el voto del público y del panel, y pasarán a una nueva instancia cuando todos los “cara a cara” arrojen un finalista y solo queden 12 participantes.

A partir del misterio de no saber quiénes son, los televidentes podrán arriesgar desde sus casas distintos nombres aunque solo como un juego casero: la identidad de los participantes recién será revelada solo cuando hayan sido eliminados.

