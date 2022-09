El mal momento de Cinthia Fernández: “Me tiembla el cuerpo”

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández debió ausentarse al ciclo Momento D, conducido por Fabián Doman, donde es panelista, y explicó en sus redes sociales los motivos por los que no pudo estar presente. La también bailarina está enferma y debe guardar reposo por unos días.

“He aquí hecha (emoji de materia fecal). Por eso desaparecí. Me levanté y tenía trámites, (por eso me pedí día en la radio) y luego tenía que ir al canal. Y cuando fui a hacerlos me tuve que volver de lo mal que me sentía. Me tiembla el cuerpo y tengo tremenda gripe porque Fran el sábado de noche, pobre también la pasó mal. Me dormí abrazándola y poniéndole paños y zaz, cayó mamá también, obvio. No pegamos una. Así que reposo 48 horas”, explicó en sus redes sociales.

Cinthia Fernández contó que se siente mal

Cinthia Fernández faltó a Momento D y deberá hacer reposo

En su siguiente posteo subió una foto de ella, muy seria y con cara de cansada, con el texto: “El resultado de hoy, es esto”. Y con otra imagen en la que se la ve tomando un té, agregó: “La primera vez que me verán en cama volcar. Hagan screen shot (captura de pantalla) no verán muchas veces que me quede quieta”.

En otra historia aprovechó para agradecerle a sus amigos y a su mamá, que mientras ella hace reposo y descansa para poder recuperarse, la ayudan con el cuidado de Charis, Bella y Francesca.

Cinthia Fernández, de reposo

Sus amigos y su mamá ayudaron con el cuidado de las nenas

Más tarde decidió responder preguntas de sus seguidores, y sorprendió al develar por qué creía que estaba enferma, hecho que no le atribuyó a los constantes cambios de clima. “Es obvio que te vas a enfermar, toda la mala onda que te tiran, sos demasiado fuerte, te quiero, cuidate”, escribió un usuario y ella le dijo: “Me están pinchando el muñeco fuerte”.

Cinthia Fernández cree que le están "pinchando muñecos"

Cinthia viene de pasar días complicados luego de que su hija menor, Fran, se enfermara en el avión que las llevaba a ellas, sus otras hijas y su madre de vacaciones a Punta Cana. La nena tuvo que estar unos días internada en un hospital local y luego hacer dieta y reposo en la habitación del hotel, hasta que al fin se pudo sentir mejor y disfrutar los últimos días de sol y pileta.

En ese momento la polémica se sentó en que su ex Matías Defederico y padre de las chicas se había quedado en Buenos Aires en lugar de viajar para acompañar a su hija que no se sentía bien y a las gemelas, que aunque estaban de vacaciones, estaban preocupadas por su hermanita.

Una vez que ella y las chicas llegaron a la Argentina, el ex futbolista dijo que la bailarina no le informaba sobre el estado de salud de la menor de las nenas. Para desmentirlo, ella compartió en sus redes sociales los chats que dan cuenta de que sí lo mantenía al tanto de todo lo que los médicos le decían, pero también se ve que él se ofrecía a viajar a acompañarlas y pedía constantemente hablar por teléfono con ellas y ella se negaba con argumentos como que las nenas dormían o que no tenía Wifi.

“Le voy a decir que lo que nunca tuvo colgando lo tenga y que me las deje de romper porque yo sí tengo ovarios y huevos porque me ocupo de todo y en vez de ser buen tipo y estar agradecido que las hijas están impecables, prolijas, que son educadas, que son sensibles y maravillosas... dejá de molestar, andá a un boliche, entretenete, buscá laburo, quizás con eso puedas pagar lo que hace cuatro años no pagas”, agregó Cinthia enfurecida tras mostrar las conversaciones.

“¡Denunciame!”, lo desafió y argumentó: “Peor es tener una denuncia por no cumplir con alimentos, porque no sos capaz de aportar, si no temes guita sumá siendo buen tipo. Sean agradecidos (a él y su familia), que hay tres nenas maravillosas y tanto yo como ustedes las estamos perjudicando, es una vergüenza y soy partícipe de esa vergüenza”.

