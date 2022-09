La furia de Karina La Princesita con el público en pleno show: “Bajen un cambio porque yo no me achico”

La cantante vivió un episodio incómodo en pleno recital en Corrientes con algunos fanáticos de la banda local Yiyo y los chicos 10

Durante una presentación en la provincia de Corrientes, Karina La Princesita tuvo un fuerte cruce con los fanáticos de Yiyo y los chicos 10, la banda que compartió escenario esa noche junto a la artista.

La panelista, Estefi Berardi compartió en historias de su cuenta personal de Instagram el video del incómodo momento. “Se armó una con La Princesita”, escribió junto a las imágenes que protagoniza la cantante de cumbia enojada arriba del escenario.

La artista, como se puede ver en la filmación, se plantó firme para manifestar su descontento con el público de su show cuando los seguidores de Yiyo y los chicos 10 optaron por interrumpir reiteradas veces el show de la cantante exclamando por ellos.

“Nosotros nos vamos a quedar a ver el show de Yiyo, porque somos respetuosos, no como los que se pusieron a gritar ‘Yiyo, Yiyo’”, comenzó diciendo muy decidida la cantante. “Desde el 2005 vengo acá, y siempre han sido todos respetuosos conmigo. Yo con ustedes espero lo mismo. Y a los hombres que están gritando, bajen un cambio, porque yo no me achico, les aviso”, continuó Karina un tanto enojada por los comentarios fuera de lugar que tuvo durante su performance. “Y yo a Yiyo lo respeto y me quedo mirándolo acá”, aclaró como cierre La Princesita frente a todo el público correntino.

Karina La Princesita

Recordemos que la intérprete será de la partida de ¿Quién es la Máscara? con la conducción de Natalia Oreiro. El ciclo formará parte del prime time de lunes a jueves a las 22.30 horas en reemplazo de La Voz Argentina, que hoy tendrá su gala final. Pero no estará sola: será escoltada por un panel con cuatro investigadores, que se encargarán de hacer preguntas, buscar pistas y elaborar teorías para adivinar quién se encuentra detrás de cada máscara. Ellos son Wanda Nara, Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y La Princesita.

Hace unas semanas Karina celebró los 15 de su hija Sol, fruto de su relación con El Polaco. En la fiesta que realizaron en La Plata estuvieron Abril y Alma, las otras hijas del cantante y Barby Silenzi, quien estaría manteniendo una buena relación con Tejeda.

También estuvo Nicolás Furman, el novio de la cantante con quien se había distanciado hace un tiempo, de esta menara confirmó su reconciliación. Sol posó para todos los flashes con el vestido de sus sueños: falda de tiro alto con caída natural que aportó volumen en la parte inferior, combinado con un corset de escote corazón, bordado con detalles en color blanco. Y complementó su look con el cabello negro suelto y una tiara que coronó su peinado.

Karina lució un vestido de color rosa viejo con brillo. El diseño de mangas largas cuenta con tajo lateral, cuello estilo polera, y un profundo escote. En cuanto al peinado, optó por el cabello suelto con ondas quebradas y un make up que resaltó su mirada con labial durazno. El Polaco estuvo a composé con la quinceañera, y eligió un traje celeste de tres piezas, compuesto por saco, chaleco y camisa. Con corbata a juego y pantalón del mismo color, combinó los zapatos negros el detalle de los botones del conjunto.

Y como lo que se hereda no se roba, la quinceañera se dio el gusto de posarse frente a la pista para entonar canciones de Tini Stoessel y Bruno Mars.

