El nuevo novio de Charlotte Caniggia reveló qué le dijo el ex de la mediática cuando los encontró en la cama

Ian Hachmann contó cómo empezó su relación con Charlotte Caniggia (Intrusos. América)

Nadie puede apostar cómo seguirá la historia. Lo concreto es que Charlotte Caniggia junto a Ian Hachmann empiezan a construir su incipiente relación por caminos diferentes. Mientras la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis se mantiene en el más absoluto silencio, y solo se manifestó de manera elíptica en sus redes, el joven continúa con su raid mediático y esta vez se sentó en el piso de Intrusos. Allí volvió a referirse a la incómoda situación en la que fueron descubiertos por el ahora ex de la mediática, Roberto Storino Landi y dio algunos detalles del vínculo con la hermana de Alexander.

En el piso del programa de América, el joven contó que empezaron a hablar hace poco más de un mes y medio y que todo sucedió de manera rápida. “Le mandé un mensaje para vernos, fuimos a comer y esa misma noche estuvimos juntos. Después nos encontramos en el Faena hace dos semanas y estuvimos juntos ahí también”, rememoró.

Según su versión, Charlotte le aseguró que las cosas con Roberto no marchaban bien. “Me decía que la relación no daba para más, que no se sentía atraída por él, que estaba aburrida. Me contó los quilombos que tenía con el alquiler”, señaló. Y agregó que cuando fueron encontrados in fraganti por el empresario no estaban teniendo relaciones sexuales. “Estábamos acostados, yo estaba en cuero pero estábamos charlando en la cama. Ella me dijo que se estaba separando”, reveló Hachmann, acompañando cada una de sus respuestas con una sonrisa nerviosa.

Consultado por la reacción que tuvo Roberto en ese momento, Ian señaló: “Él actuó como una persona adulta, normal, me dijo ‘andate a la mierda ya porque te mato’, yo agarré mis cosas, me fui”, aseguró en medio de bromas. Y agregó que “ella se quedó con él discutiendo”.

La primera aparición pública de Ian Hachmann hablando de su relación con Charlotte Caniggia

A continuación Virginia Gallardo lo consultó si esta exposición mediática está vinculada con la inscripción para la nueva edición de Gran Hermano: El joven admitió haber superado los castings y estar en carrera para el reality, aunque aseguró que ese no era el objetivo. Y cuando la periodista Nancy Duré le preguntó si a Charlotte le molestaba que saliera en los medios, teniendo en cuenta el bajo perfil con el que había transitado su relación anterior, fue terminante: “Me están llamando de un montón de programas y antes de ir le consulto a ella. Y ella me dejó venir”, admitió.

Charlotte y Roberto terminaron su relación de tres años de una manera bien diferente a cómo la transitaron. Durante este tiempo, ambos se mantuvieron alejados de los flashes a pesar de la alta exposición de la mediática y vivieron su historia de amor con un bajo perfil. Sin embargo, al trascender que él la habría descubierto en una infidelidad con su mejor amigo hizo que las cosas tomaran otro calibre.

Y mientras su nuevo ¿novio? acumula horas mediáticas, Charlotte prefirió mantenerse al margen y no hizo ningún tipo de referencia pública sobre las versiones de separación ni de infidelidad. Manteniendo el bajo perfil que la caracterizó respecto a esta etapa de su vida privada, optó por una enigmática publicación que compartió en sus historias de Instagram y que bien podría hablar de su cuadro de situación. “Algunas tormentas llegan para que el camino sea más claro”, sentenció la ex Masterchef Celebrity en letras blancas, sobre un cielo encapotado en tonalidades negras y grises.

