El sugestivo mensaje de Charlotte Caniggia en medio de su escandalosa separación

En los últimos días, Charlotte Caniggia sumó un nuevo escándalo al trascender que terminó su relación de tres años con el empresario Roberto Storino Landi. Durante este tiempo, ambos se mantuvieron alejados de los flashes a pesar de la alta exposición de la mediática y vivieron su historia de amor con un bajo perfil. Sin embargo, al trascender que él la habría descubierto en una infidelidad con su mejor amigo hizo que las cosas tomaran otro calibre.

“Él se enteró que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex”, dijo en Mitre Live el periodista Juan Etchegoyen, que dio a conocer la información y reveló más precisiones de la situación: “Él entró su casa y la vio a ella con otro, la agarró infraganti con su mejor amigo, llamado Ian”.

En este contexto, el propio Ian Hachmann, quien sería el actual novio de la mediática, rompió el silencio, también en diálogo con el mencionado periodista, y se mostró sorprendido por la situación: “Explotó todo muy de golpe y nunca creí que iba a pasar eso, pensé que iba a ser todo bien íntimo. Estoy tratando de entrar en la realidad, pero me cuesta muchísimo, voy de a poco. Hoy en día Charlotte es la mujer de la cual estoy enamorado, me encanta, por dentro y por fuera es muy linda”, expresó el joven.

Ian Hachmann y Charlotte Caniggia: ¿Se ha formado una pareja?

Durante la entrevista, también se refirió a la versión que indica que el ex de Charlotte los habría encontrado infraganti. “No quiero hablar del tema, pero si Roberto dice que nos encontró así, mal por él. Teníamos una amistad, pero mi relación con Charlotte iba mucho más que mi amistad con él, intentamos ocultarlo lo más que se pudo. Cuando uno no valora lo que tiene, le deja de dar importancia, el que se fue a Sevilla perdió su silla”, lanzó sin rodeos.

Finalmente, se no tuvo reparos en declarar su sentimiento para con la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis, que al parecer ya lleva un tiempo: “Yo siento que mi amor por Charlotte fue más fuerte que mi amistad con Roberto, mi amor por ella se llevó puesta a la amistad, no me importó, no me dolió haberlo perdido como amigo, he perdido tantos amigos en esta vida, prefiero tenerla a Charlotte antes que la amistad con él”, cerró contundente.

Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi en una de sus pocas apariciones públicas (RS Fotos)

En este panorama, Charlotte prefirió mantenerse al margen y no hizo ningún tipo de referencia pública sobre las versiones de separación ni de infidelidad. Manteniendo el bajo perfil que la caracterizó respecto a esta etapa de su vida privada, optó por una enigmática publicación que compartió en sus historias de Instagram y que bien podría hablar de su cuadro de situación. “Algunas tormentas llegan para que el camino sea más claro”, sentenció la ex Masterchef Celebrity en letras blancas, sobre un cielo encapotado en tonalidades negras y grises. ¿Será que pronto saldrá el sol?

Lo concreto es que mientras a su hermano Alexander se lo ve cada vez más enamorado de Melody Luz, una pareja que nació en El Hotel de los Famosos y se afianza dando vueltas por el mundo, Charlotte terminó con un pequeño escándalo una relación que había transitado lejos de los flashes. Una de las pocas veces que la hija del Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se mostró con su novio fue a fines de mayo en el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: una cápsula de tocadores de make up en un evento realizado en un exclusivo restaurante de Puerto Madero,

La publicación de Charlotte Caniggia

