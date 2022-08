Marley se llevó un tremendo susto en La Voz Argentina: “Los voy a denunciar”

Marley tuvo un susto en La Voz Argentina

Este martes, los integrantes del team Mau y Ricky tuvieron que definir su continuidad en el programa. Y uno de ellos se destacó por varios motivos. ¿Quién? Iván Papetti. El joven de 18 años había sido seleccionado en la primera etapa de Audiciones a ciegas por Lali Espósito, pero tras quedar afuera del equipo de la intérprete de Disciplina en las Batallas fue robado por Soledad Pastorutti. Sin embargo, Knockouts volvió a ser eliminado y lo rescataron los hijos de Ricardo Montaner. Pero en los Playoffs fue el público quien, con el 51,8 por ciento de los votos, decidió su continuidad para los Show en vivo.

“Estábamos por Buenos Aires y, en un momento, entramos a un cafecito y la señora lo primero que nos dice es: ‘¡Arriba Papetti!’ Estaba como derretida por ti”, le comentaron los coaches al muchacho en el ensayo. Y se mostraron emocionados por el crecimiento que el artista había logrado en tan poco tiempo, descubriéndose en distintas facetas musicales y mostrándose como la gran revelación del certamen. “El concursante que se paseó por todos los equipos, quizá nos sorprende y termina llevándose el premio final”, aventuraron.

Así las cosas, al joven que actualmente está cursando su último año en un colegio secundario industrial, le tocó abrir la ronda. Y, justo en el momento en el que Marley lo estaba presentando, a Ricky no se le ocurrió mejor idea que correr detrás de él para asustarlo. “¡Ay! ¡Qué susto!”, exclamó el conductor cuando se encontró con el músico casi encima suyo. En ese momento, todos lanzaron una carcajada.

“Yo dije: ‘Estos deben estar haciendo algo’. Iba a chequear qué estaban haciendo y se me apreció...¡Son terribles! ¡Se portan muy mal! ¡Los voy a denunciar con Darío (Turovelzky)!”, dijo el papá de Mirko haciendo referencia al director general de Paramount Latam Sur. Y luego, haciendo gala de su profesionalismo, siguió con su presentación dando lugar a la entrada de Papetti.

Ivan Papetti bailó con Marley en La Voz Argentina (Telefe)

El joven, en medio de una escenografía que simulaba ser un bar con clientes sentados en varias mesas, deslumbró a todos interpretando el tema It’s not unusual, de Tom Jones. Y sus coaches lo miraron fascinados, parados junto a sus sillas y sin poder disimular su orgullo al ver la excelente performance de Ivan, quien además de cantar se paseaba por el escenario y bailaba brindando un verdadero show.

Así, mientras el público coreaba el apellido del participante, el conductor se acercó al joven para preguntarle cuánta gente había invitado. “Yo después del susto que me pegué, me doy vuelta y veo que hay diez personas. Dije: ‘¿Se multiplicaron? ¿Qué pasó?”, dijo señalando a quienes estaban oficiando de “extras”. Entonces, Montaner pidió la palabra y señaló dirigiéndose a Marley: “Aquí es donde reconozco tu talento como coreógrafo. O sea, los pasos que le enseñaste a Papetti son espectaculares y coordinados como siempre. Mucho ritmo. Te felicito”.

Y así fue como, a pedido de Lali, conductor y participante se pusieron a bailar para el público. “Casi tan bien como Papetti, pero no te salió tan bien”, fue la devolución que le hizo Ricky a Marley. Y luego le habló al joven: “Qué maravilla, que sorpresa. Estoy feliz de que te estés abriendo cada vez más a nuevas posibilidades de canciones y que aprendas a sorprenderte a ti mismo. Hablamos de poder sacar cosas distintas que nos saquen de nuestra zona de confort que yo creo que ha valido la pena, porque mira cómo la gente a votado por ti”.

Consultado sobre sus sentimientos, Iván aseguró: “La verdad es que me cuesta caer, me cuesta creerlo. Me pone muy feliz el apoyo de la gente, realmente”. Y luego contó que ya había firmado autógrafos y que, al día siguiente, tenía clases como siempre, desatando la risa de todos. Finalmente, después de la votación del público el equipo de Mau y Ricky quedó compuesto por Iván, Octavio, Juana, Francisco, Cecilia y Jazmín, quedando eliminados Stéfano y Morena.

