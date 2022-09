Camila Homs sorprendió al opinar del romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Camila Homs hablo sobre la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Video: "Intrusos", América)

Si bien ya pasaron muchos meses de la separación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, las repercusiones siguen generando ruido mediático. Por caso, ayer se conoció un comunicado que tanto el futbolista como la modelo compartieron en sus redes sociales, con el objetivo de poner fin a las especulaciones en torno a sus asuntos económicos que tenían pendientes por Francesca y Bautista, los pequeños que tienen en común.

“Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos nuestros ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo”, comienza diciendo el texto. Y luego continúa: “Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por ese motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias. Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera”.

Lo cierto es que, horas después de este escrito, Homs sorprendió al brindar una nota a Intrusos (América), en donde no sólo aclaró cuál es el vínculo con su ex, sino que también se animó a hablar sobre la relación del jugador con Tini Stoessel. “Está todo mucho más tranquilo, bajaron las aguas”, comenzó expresando en diálogo con Alejandro Guatti.

En tanto, también contó detalles del viaje por Europa que hizo junto a su nuevo novio, Carlos Benvenuto: “Fue hermoso, divino, me sirvió mucho”. Y desmintió estar en crisis con él: “Cuando escuché eso, dije: ´No voy a desmentir cada cosa que sale porque sino tenés que hacer un libro sinfín´. No podía creer que digan que por estar con el teléfono pasábamos por una crisis. No sé qué querían, que me ponga a chapar ahí”.

Cabe recordar que, a mediados de agosto, Camila se había embarcado rumbo a España también con la intención de llevarle sus hijos al jugador, tal como habían acordado el régimen de visitas. “Me parece normal: estamos separados, pero él es el padre de los nenes y le corresponde verlos. Esta vez decidí irme acompañada, me voy unos días de vacaciones. Y de paso, justamente, aprovecho y llevo a los chicos. Elegí un destino cerca para estar tranquila”, había dicho antes de abordar el vuelo en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El reencuentro de Camila Homs, Rodrigo De Paul y sus hijos en España (The Grosby Group)

Por otra parte, el cronista le consultó sobre las versiones que indicaban que De Paul estaba arrepentido de haberse separado. Fue en ese momento cuando ella sorprendió con su respuesta: “No puedo opinar mucho al respecto. Me llamó la atención también porque se lo ve muy bien con su pareja. Igual después vi que salió a desmentirlo. Está todo bien. Obvio que le deseo lo mejor, es el padre de mis hijos y compartimos muchos años juntos. El resto de las cosas me lo guardo para mí”. De todas formas, negó darle una nueva oportunidad al amor con el futbolista: “No hay más que una relación cordial como madre y padre, lejos de un acercamiento amoroso”.

Tini y Rodrigo siguen a paso firme en su relación

Además, habló sobre el acuerdo económico al que llegaron: “De ambas partes estamos más conformes”. Por último, se refirió a la posibilidad de un encuentro con Tini. “No creo que se arme una conversación, pero no hay problema”.

SEGUIR LEYENDO: