Matías Martin reveló sus diferencias con Ariel Rodríguez Palacios: “Cada uno sabe cómo maneja sus vínculos”

El inesperado enfrentamiento entre Matías Martin y Ariel Rodríguez Palacios

Una pelea de las menos pensadas asiste por estos días a dos reconocidos profesionales en lo suyo, en apariencia con pocas cosas en común y por ello escasos motivos para enfrentarse. Se trata de Matías Martin, conductor de Todo pasa (Urbana Play) y Ariel Rodríguez Palacios, a cargo de Ariel en su salsa en las mañanas de Telefe que protagonizan por estos tiempos un enfrentamiento mediático.

Todo empezó en el éter, cuando una compañera del programa lo consultó a Matías por el chef, definiéndolo como “hiperactivo”. “No me cae bien. Voy a ser leve, no me cae bien”, respondió el conductor iniciando una grieta inesperada. Según expresó el comentarista deportivo, su impresión se basaba en un paso del cocinero por el programa: “Estuvo como invitado, no pasó nada. Fue un invitado más, un invitado menos. La actitud frente a la vida, inexplicable. Me contaron quién era, porque yo no lo conocía y con esa actitud... Alguien que vos le remás, le tirás una buena. Es raro, es raro”, agregó el periodista, dejando en claro que no había onda con Rodríguez Palacios.

A raíz de estas palabras, en LAM (América) fueron a buscar a Martin para que se explayara al respecto. “Es una sección que hace Maia y que hubo muchos momentos familiares al aire de todo tipo la verdad”, explicó. Y ante la consulta de si le había parecido agresivo, eligió responder con el adjetivo “incómodo” y no dar muchas más precisiones.

“Cada uno sabe cómo se lleva y cómo maneja sus vínculos y yo no tengo nada para meterme pero era súper incómodo. A mí me resultó muy incómodo”, agregó el periodista a la salida de la radio antes de subirse a su moto.

El cocinero se enojó por una preparación de un compañero

Para escuchar la otra campana, el programa de América fueron a buscar al conductor de Ariel en su salsa, quien se mostró sorprendido por la percepción de Matías: “Qué raro, porque él me cae bárbaro, es un re macanudo. No creo que haya sido así”, respondió. Y cuando el cronista intentó ponerlo en autos de la situación, transmitiéndole lo que le había dicho el periodista, fue elusivo: “A las dos doy una clase y tengo que respetar a los chicos. Gracias”, cerró, bajando a toda prisa las escaleras.

Días atrás, el cocinero había sido noticia por un incómodo momento vivido en su programa cuando intentaba elaborar un turrón al estilo salteño. A pesar que lo amasaba con fuerza una y otra vez, lo estiraba, lo hacía bollo y lo volvía a amasar, no lograba la consistencia deseada. Los panelistas Mica Viciconte, Nicolás Peralta y Romina Pereiro conversaban sobre diversos temas para hacer más llevadero el momento, mientras él trataba de enderezar el asunto. Pero no había caso, y a pesar que lo intentaba una y otra vez y todos en el estudio lo alentaban, la situación no lograba mejora alguna.

“Este turrón es un turro”, bromeaba el locutor mientras Ariel pasaba la masa por la máquina. “Son cosas que nos pasan a todos en la cocina y hay que resolver”, señaló Pereiro buscando aflojar las tensiones. Pero causó el efecto contrario: “Es la primera vez que me pasa”, aseguró el conductor. “Sos humano, Ari”, apuntó Peralta. “Estoy re caliente”, soltó Rodríguez Palacios y contó por qué no lograba dar con la consistencia adecuada.

“¿Les digo la verdad? Es la única vez que no hice algo”, confesó el conductor desligándose del asunto. “Me la hizo otra persona, es la única vez que no lo hice, y falla al aire. Si no, tendría tiempo de poder solucionarlo antes”, agregó, sin dar nombres del responsable pero con visible mal humor en el semblante.

