La sugestiva foto de Tamara Báez en medio de fuertes rumores de separación con L-Gante

El cantante enfrenta rumores de separación nuevamente, y su pareja, Tamara Báez, realizó sugestivos posteos en Instagram

Tamara Baéz y L-Gante están envueltos una vez más en rumores de crisis. Tal como explica el creador de Cumbia 420 cada vez que le consultan por la versión de separación con la madre de Jamaica -que está a punto de cumplir un año-, hubo varias reconciliaciones en el tiempo que llevan juntos. Se conocen desde adolescentes, y atraen todas las miradas cada vez que asisten como familia a algún evento del mundo de la música. Sin embargo, un supuesto video del cantante junto a otra mujer, generó revuelo en las redes los últimos días.

Todo empezó en Tik Tok, donde una usuaria publicó un clip que en un principio pasó desapercibido, y luego una bailarina llamada Luli Romero comentó en un grupo de Facebook: “Me están escrachando saliendo de un hotel con L-Gante. Mátenme”. Su mensaje despertó una serie de comentarios, de quienes descreían de que se trate de Elián Valenzuela -ya que se aprecia de forma difusa a un joven con capucha con un look urbano similar-, y los que daban crédito de que los hayan capturado infraganti.

L-Gante junto a la bailarina Luli Romero, en el detrás de escena de un videoclip en el que ella participó

En un recorrido por la cuenta de Instagram de la actriz y bailarina, figuran varias fotos con el L-Gante, entre otros artistas de la movida tropical, pero todas las postales se enmarcan en el backstage de las grabaciones de videoclips. En este sentido, algunos supusieron que se la filmación podría tratarse de otro momento del detrás de escena de un nuevo video musical. Mientras todo esto ocurría, Tamara se mostró en una reunión junto a su abogado, junto a un escueto mensaje: “Ultimando detalles”.

Después realizó publicaciones sobre los preparativos para celebrar el primer añito de su hija, que incluye un book de fotos y una fiesta temática. Cabe recordar que desde su nacimiento, organizaron un festejo en familia cada mesario, con distintos detalles personalizados, según los gustos de la bebé a medida que fue creciendo. Nunca faltan el candy bar, la torta de dos pisos, los souvenirs, las fotografías para registrar el momento, y un outfit especial a composé. El próximo 13 de septiembre Jamaica cumplirá un año, y seguramente prepararán una especial celebración.

Los posteos de Tamara Báez en medio de rumores de crisis con L-Gante

Horas más tarde, compartió una frase que algunos de sus seguidores interpretaron como una indirecta para su pareja: “Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso”. Y el texto que eligió replicar, remata: “Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”.

En sus siguientes stories se la vio acompañada de una amiga durante un picnic con su hija, y no volvió a lanzar ninguna mención sobre su vida sentimental. La bailarina, por su parte, le respondió a la panelista Estefi Berardi a través de Instagram, quien la consultó por la versión de romance con el cantante, y arrojó una evasiva respuesta: “Hola, buenas tardes. Disculpá, pero no tengo permitido dar declaraciones. Gracias, saludos”.

La evasiva respuesta de la bailarina del supuesto video con L-Gante

L-Gante optó por hacer caso omiso a los rumores, y celebró en sus historias el estreno de “Castigar”, la colaboración que lanzó con Kaleb Di Masi y Omar Varela. A diferencia de ocasiones anteriores donde cruzaron dichos a través de las redes sociales, Tamara y Elián cultivan un perfil más bajo en los últimos meses.

SEGUIR LEYENDO: