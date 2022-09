La foto de Jimena Barón con Matías Palleiro que despertó rumores de compromiso: “¿Se viene la boda?”

Jimena Barón y Matías Palleiro, ¿se comprometieron?

Por estos días, Jimena Barón está disfrutando de un nuevo viaje en compañía de su hijo Morrison: después de haberse divertido en Disney y sus parques temáticos, ahora están disfrutando de la nieve del Cerro Catedral, en Bariloche. Pero no están solos, sino que también los acompaña Matías Palleiro, el novio de la actriz y cantante; y también está allí María, la niñera de Momo.

La intérprete de “La Tonta” compartió algunas postales del viaje en sus redes sociales. Entre las publicaciones, hay un álbum de fotos en el que se lo ve al grupo rodeado de un entorno blanco y nevado. “Me hace intensamente feliz, hijo de mi alma, poder hacer que conozcas lugares tan hermosos. Y a vos Mari también, que sos tan buena y te queremos tanto. Qué bendición que nos tengamos, que podamos estar acá y ser argentinos. Qué maravilla!”, escribió en el epígrafe la actriz.

Pero entre las diez imágenes que componen el carrusel en cuestión, hubo una que llamó la atención por un pequeño detalle: una foto romántica en la que a Barón se la ve agarrándole el rostro a su novio y en donde brilla un anillo. Y se dispararon todas las especulación: ¿la pareja se comprometió?

Juariu fue una de las que notó el anillo que Jimena Barón lleva en su dedo anular. ¿Está comprometida?

Entre muchos usuarios que comentaron esto, se destacó Juariu. Es que la stalker profesional hizo captura de la foto y remarcó el anillo junto con una pregunta: “¿Se vendrá boda?”, escribió la tucumana sobre la Instagram Story que compartió en su perfil con la imagen en cuestión y poniendo sobre la mesa la especulación.

Hace una semana, Barón, Momo y Palleiro viajaron a Estados Unidos para divertirse en Disney. A través de las redes sociales, la cantante documentó el viaje. Allí se lo vio al pequeño feliz disfrutando de todos los juegos que hay en los parques.

Luego se fueron unos días a Miami para descansar y disfrutar de la playa. En esta oportunidad, la actriz y cantante compartió una increíble experiencia mística que vivió junto a Momo cuanod decidieron pasear en un yate por el mar. Durante el viaje, fueron sorprendidos por una particular visita que a la artista la conmovió mucho.

Jimena Barón y Momo, en Miami (Foto: Instagram)

“Una tarde muy mágica de barco. Todo el viaje estuve pensando en cuánto me gustaría tener la suerte de ver de cerca delfines nadando libres”, comenzó diciendo Jimena en su posteo y sumó: “Aparecieron y me emocioné muchísimo”. Acto seguido, Barón explicó por qué le generaba tanta alegría el momento: “Tengo una historia muy flashera con delfines... una tarde hace muchos años, me fui sola a pedir un deseo al mar”, reveló y concluyó: “Que emoción tan grande la vida y las señales y corazonadas”.

Recordemos que este viaje empezó con una “mentira piadosa”. Es que Jimena Barón quería sorprender a su hijo Momo -fruto de su anterior relación con Daniel Osvaldo- con un viaje soñado a Disney y, para eso, decidió hacerle un pequeño engaño. “Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira”, contó días atrás en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardo hasta la noche en creerme”. “Te amo hijo, hacerte feliz es lo mejor qué me pasa en la vida, si no me quedara sin aire en el espacio te bajaría la luna”, cerró el posteo con dulzura para con su pequeño.

