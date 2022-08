Mariano Iúdica reveló una anécdota de Diego Maradona: “Mandó a buscar al DJ a la casa”

Mariano Iúdica recordó una situación que vivió con Diego Maradona en La Noche del Domingo (América)

En la última edición de La Noche del Domingo, Mariano Iúdica se tomó unos minutos pare recordar una desopilante anécdota que vivió a fines de los ‘90 junto a Diego Maradona. Por aquellos años, el conductor se desempeñaba como cronista del ciclo Venite con Georgina, que lideraba Georgina Barbarossa, y después del trabajo solía ir a distenderse con los productores y camarógrafos que lo acompañaban en las recorridas. Pero una noche se topó, ni más ni menos, que con el astro del fútbol.

Todo comenzó cuando Anamá Ferreyra, una de las invitadas al ciclo, reveló que el Diez cada vez que la veía le preguntaba quién era el mejor jugador, si Pelé o él. En ese momento, Iúdica adelantó mirando detrás de cámara para buscar complicidad: “Es una anécdota difícil de contar”. Y luego explicó que el episodio había ocurrido en el Voodoo Bar de la calle Báez de Las Cañitas, propiedad de Fabián el Zorrito Von Quintiero.

“Arriba, en el segundo piso, había muchos pooles (sic)”, comenzó diciendo Mariano. Y, después de mencionar a sus acompañantes, siguió: “Estábamos arriba jugando al pool. Ya habíamos terminado de trabajar y teníamos la cámara colgada. Nos jugábamos un poolito (sic) , nos tomábamos un vinito y nos íbamos a dormir. Y de repente aparece Guillote (Guillermo Cóppola) de una escalera que subía”.

Iúdica explicó que el ex representante de Maradona, al verlos, les dijo: “Hola chicos, ya venimos”. Y que luego volvió con el futbolista. “A los cinco minutos sube Diego, el Morsa (Gabriel Espósito), todos...Era una comitiva estelar: era Marí, Marí. ¡Olvidate! Era La Mangueira pasando por el Sambódromo”, dijo para graficar la situación. Y luego explicó lo sucedido con el Diez.

Diego Maradona junto a Guillermo Cóppola

“’¿Qué pasa con la música?’, dice Diego. ‘¿Cómo qué pasa? El DJ ya se fue, tenemos puesto un cassette’. ‘No, que vuelva el disc jockey. Es amigo mío, que vuelva’. Lo fueron a buscar a la casa en auto, vino el chabón, tuvo que abrir la cabina para meterse y puso música”, relató Mariano. Pero la historia no concluyó ahí. “Nos dice: ‘¿Quieren jugar ustedes dos?’. Él con uno que no sé quién era contra Willy y yo”, contó.

Iúdica explicó que aceptaron el desafío y que el jugador propuso cambiar de compañero. “A mí me tocó con un NN y a Willy le tocó con Maradona. Y lo alentaba: ‘Vamos, Willito’. Nosotros pensábamos que no se iba a acordar. Pero, al mes, le voy a hacer una nota a un pasillo de ATC y me dice: ‘Y, como le rompimos el....¿Cómo está Willy?’. ¡Se acordaba de todo!”.

Claro que, sin querer ahondar en detalles, Mariano explicó que esa “anécdota soberbia” no terminó ahí. “Después íbamos en caravana a Cocodrilo y en el medio nos dijo: ‘No, ustedes no’”, señaló recordando al pub nocturno propiedad de Omar Suárez al que Maradona solía asistir por aquellos años.

Cabe recordar que Iúdica estaba al frente de Polémica en el bar el 25 de noviembre de 2020, cuando falleció el astro. Y lo despidió con unas sentidas palabras. “No pensé jamás estar vestido de negro en la televisión para tener que decir que se murió Diego Maradona. Fue el único tipo que le prometió algo al pueblo y cumplió en este país cagado a palos y engañado. Se equivocó y pagó, y seguramente debe haber estado 0 a 0 para que Dios se lo lleve. Fue el mejor de todos nosotros, el héroe de todos los argentinos”, aseguró entonces.

