Carmen Barbieri cuestionó a Matías Defederico por no viajar a Punta Cana a ver a su hija: “Te pago yo el pasaje”

La conductora de Mañanisima habló sobre la delicada situación que está viviendo Cinthia Fernández con su hija Francesca en Punta Cana

Esta semana Cinthia Fernández fue compartiendo con sus seguidores de Instagram la evolución de su hija menor, Francesca, quien estuvo internada por una gastritis aguda ni bien bajó del avión en Punta Cana. La idea del viaje soñado que les preparó con meses de anticipación quedó en pausa para la niña de siete años, hasta que se recupere completamente. Después de recibir el alta tuvo un retroceso y recién en las últimas horas la panelista llevó tranquilidad al informar que se encuentra mucho mejor. En este contexto, Carmen Barbieri no pudo contener la indignación contra Matías Defederico y lanzó una contundente frase.

La bailarina se mantuvo en comunicación con Pampito, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) en varias ocasiones, y luego de que reprodujera un audio donde le contaba que la pequeña todavía estaba débil y con vómitos, la conductora estalló contra el exfutbolista. “¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijas?”, cuestionó, y se disculpó por la expresión sin filtro. “Lo digo porque de verdad lo siento; él tendría que estar con las gemelas, con la nena que no se siente bien, y se sentiría mucho mejor con él”, sentenció.

“No importa lo que pasó o si están en juicio, en este momento no importa nada más que la nena, y ella necesita al papá y a la mamá, ¡basta!”, remató, haciendo referencia a la guerra judicial y mediática que mantienen hace años como expareja por la cuota alimentaria. Aunque Pampito y Estefi Berardi le aclararon que el padre de las tres niñas está en permanente contacto telefónico para saber cómo están, Barbieri aseguró que no le parecía suficiente: “Está demostrando lo que Cinthia se queja y cuenta. Me saca que el padre no se tome un avión”.

Tiempo atrás Carmen Barbieri y Matías Defederico ya habían mantenido un cruce por dichos de la conductora

Incluso le hizo una propuesta, invadida por el enojo y la frustración: “No es que no tenga un mango, y mirá lo que te digo: ‘Te lo pago yo’; esto juega en contra de él totalmente”. Y concluyó: “Con esto que está haciendo este muchacho, ni lo quiero nombrar, está demostrando que de verdad no aporta, no figura, nunca está”.

El lunes Defederico habló con Intrusos (América), y aclaró que está en contacto con su exesposa y también con su hija a través de la tecnología. “Esta mañana hablé con Fran por videollamada y la noté mejor. Se va a poner bien. Es más, le dije a Cinthia que cualquier cosa yo viajaba. Creemos que justo le agarró arriba del avión, que fueron diez horas, y que eso provocó la deshidratación”, explicó.

Cinthia Fernández contó que su hija está mejorando

Cinthia, por su parte, contó en Momento D (El Trece) cómo está sobrellevando la situación. “Es todo un lío porque tengo que entretener a las otras dos y cuidar a Fran. Por suerte está mi vieja, nos turnamos y ella no sale de la habitación. Hoy solo salió a desayunar”, relató. “La verdad es que anoche Fran vomitó a las 2 de la mañana, la llevé a la clínica que está dentro del hotel. Pero la verdad es que no sé por qué la llevo porque me estoy manejando con los pediatras de Buenos Aires”, señaló.

“Los sigo a ellos porque después de que (en la clínica) se olvidaron de darle el medicamento principal y después le dejaron todo el brazo inflamado y no se dieron cuenta si yo no preguntaba, no confío ni en mi sombra”, reconoció la bailarina.“Imaginate que un médico me preguntó por qué le dieron un antibiótico que le dieron, así que hay que rezar para que no vomite, porque hoy a la mañana volvió a vomitar, y estamos tratando de que tolere los líquidos”, agregó angustiada. En una nueva storie llevó más tranquilidad: “Por acá no vomitamos y comemos panecito #bichofueradeaca”.

SEGUIR LEYENDO: