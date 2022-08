Argentina, 1985 participará en la competencia oficial del Festival de Cine de Londres

"Argentina, 1985", la nueva película de Santiago Mitre sobre el juicio a las juntas militares

Este jueves se anunció que Argentina, 1985, la siguiente película de Santiago Mitre, estará participando en la competencia oficial del 66° BFI London Film Festival. Se trata del evento cinematográfico más importante del Reino Unido, que se celebrará en Londres, Inglaterra del 5 al 16 de octubre.

Mitre coescribió esta película con su habitual colaborador Mariano Llinás (La flor, Historias extraordinarias), la cual está inspirada en el equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, pese a las amenazas, siguieron adelante en el juicio a los jefes de la dictadura militar de Argentina. Ricardo Darín interpreta a Strassera y Peter Lanzani es quien tiene el papel de Moreno Ocampo en una producción comprometida que aborda uno de los momentos más cruciales desde la vuelta a la democracia a finales de 1983.

El juicio a las Juntas Militares, llevado a cabo durante el gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, fue de los hechos judiciales más importantes en la historia argentina donde los responsables del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que tomó el poder entre 1976 y 1983 fueron juzgados por la violación a los derechos humanos. El filme dirigido por Santiago Mitre (El estudiante, La cordillera) se estrenará en los cines de Argentina el jueves 29 de septiembre y luego llegará a la plataforma de video de Amazon.

Parte del elenco de Argentina, 1985, la nueva película de Santiago Mitre

Este film, que en los cines argentinos se estrenará el próximo 29 de septiembre (y el 30, en Estados Unidos), también competirá en el Festival de Venecia y en el de San Sebastián. De esta manera, el cine argentino empieza a palpitar la ceremonia de los Oscars con el premio a la mejor película internacional como objetivo. Es que si bien faltan más de seis meses para la entrega de la Academia, Argentina, 1985 encabeza las predicciones de la prensa internacional de cara a la gran fiesta de Hollywood, que se celebrará el 12 de marzo de 2023.

Con este panorama, Argentina podría llegar a conseguir la tercera estatuilla para su cinemateca, luego de las logradas por La historia oficial (Luis Puenzo, 1985) y El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2010). Pero en el corto plazo los focos del gran mundo cinematográfico estarán en el Lido de Venecia, que cortará su cinta de inauguración el miércoles 31 de agosto y al día siguiente tiene pautada la proyección de Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades) en lo que será la vuelta del mexicano Alejandro González Iñárritu luego de su nominación en 2003 con 21 gramos y su consagración en 2014 con Birdman. Por su parte, Argentina, 1985 tendrá pantalla el sábado 3, con la expectativa de alzarse el premio mayor.

Ricardo Darin y Peter Lanzani son los protagonistas de Argentina, 1985, en los papeles de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente

Serán los únicos representantes latinoamericanos que se disputarán el León de Oro, en una cartelera de 23 títulos, entre los que se destacan las estadounidenses The Whale (de Darren Aronofsky, con Brendan Fraser), Bones and All (de Luca Guadagnino con Thimothée Chalamet) y Blonde, (de Andrew Dominik, en donde Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe) la japonesa Love Life, de Kōji Fukada, y L’immensitá del italiano Emmanuel Crialese, con la española Penélope Cruz. La 79ª edición del Festival de Venecia se desarrollará hasta el 10 de septiembre.

