Bardo y Argentina, 1985 compiten en el Festival de Venecia y se candidatean para ganar el Oscar

Ricardo Darín, protagonista de Argentina, 1985 y Alejandro González Iñárritu, director de Bardo

Con las luces del Festival de Venecia asomando en el horizonte, y mientras se esperan sus respectivos estrenos para el gran público, el cine latinoamericano empieza a palpitar la ceremonia de los Oscars con el premio a la mejor película internacional como objetivo. Es que si bien faltan más de seis meses para la entrega de la Academia, Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades), del mexicano Alejandro González Iñárritu y Argentina, 1985, del argentino Santiago Mitre encabezan las predicciones de la prensa internacional de cara a la gran fiesta de Hollywood que se celebrará el 12 de marzo de 2023.

Mientras tanto, las dos películas irán por el León de Oro en la 79ª edición del Festival de Venecia, que se llevará a cabo del 31 de agosto hasta el 10 de septiembre. Argentina, 1985, está inspirada en el equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, pese a las amenazas, siguieron adelante en el juicio a los jefes de la dictadura militar de Argentina. Ricardo Darín interpreta a Strassera y Peter Lanzani es Moreno Ocampo en una producción comprometida que aborda uno de los momentos más cruciales desde la vuelta a la democracia a finales de 1983.

El juicio a las Juntas Militares, llevado a cabo durante el gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, fue de los hechos judiciales más importantes en la historia argentina donde los responsables del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que tomó el poder entre 1976 y 1983 fueron juzgados por la violación a los derechos humanos. El filme dirigido por Santiago Mitre (El estudiante, La cordillera) se estrenará en los cines de Argentina el jueves 29 de septiembre y luego llegará a la plataforma de video de Amazon.

"Argentina, 1985", la nueva película de Santiago Mitre sobre el juicio a las juntas militares

Ganador de cuatro estatuillas de la Academia -en 2016 mejor director por El renacido y en 2015 mejor película, guion y dirección por Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)- González Iñárritu vuelve a la pantalla grande después de siete años y lo hace con una historia de su tierra. Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades) narra la trama de un reconocido periodista y documentalista mexicano que regresa a su país y atraviesa una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad, a sus relaciones familiares y a sus recuerdos.

Con los protagónicos del mexicano Daniel Giménez Cacho y la argentina Griselda Siciliani, la cinta es uno de los trabajos más personales del director nacido en el DF. Tendrá su premiere en Venecia y el estreno global será en la plataforma Netflix, sin fecha confirmada.

Con la expectativa sobre lo que ocurrirá en la ciudad de los canales, las dos películas no pierden de vista la carrera hacia el gran premio de la Academia. Y según las predicciones de la prestigiosa revista Variety, Bardo y Argentina, 1985 ocupan los dos primeros puestos en la categoría “The Predicted Nominees Are” (“Los nominados probables son...”, donde aparecen los cinco títulos con más chances), por encima de una larga lista con historias y orígenes bien variados.

Con Bardo, González Iñárritu va por su quinto Oscar y por su segundo León de Oro

El podio lo completa la belga Close, de Luke Dhont, que sin embargo deberá defender la candidatura de su país ante Tori and Lokita de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne -ambos con buen pasaje por Cannes- que cierra el top ten de candidatos. Entre los nominados probables, el cuarto lugar lo ocupa Decision to Leave (Park Chan-wook, Corea del Sur )y el quinto es para la danesa Holy Spider, de Ali Abbasi.

La nómina de Variety continúa con la categoría “Next in Line” (“Siguientes en la lista”), encabezada por un título fuerte como la polaca EO, de Jerzy Skolimowski, que viene de alzarse con el premio del jurado y de la banda sonora en Cannes. Rumania se posiciona con R.M.N. de Cristian Mungiu y Austria hace lo propio con Corsage, de Marie Kreutzer. El listado se completa con RRR (S.S. Rajamouli, India) ambientada cien años atrás en las luchas contra la colonización británica.

El elenco de Argentina, 1985

Con este panorama, Argentina palpita la que sería la tercera estatuilla para su cinemateca, luego de las logradas por La historia oficial (Luis Puenzo, 1985) y El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2010), mientras que el cine mexicano ostenta el galardón de Roma (Alfonso Cuarón, 2016).

Pero en el corto plazo los focos del gran mundo cinematográfico estarán en el Lido de Venecia, que cortará su cinta de inauguración el miércoles 31 de agosto y al día siguiente tiene pautada la proyección de Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades) en lo que será la vuelta de González Iñárritu luego de su nominación en 2003 con 21 gramos y su consagración en 2014 con Birdman. Por su parte, Argentina, 1985 tendrá pantalla el sábado 3, con la expectativa de alzarse el premio mayor.

Serán los únicos representantes latinoamericanos que se disputarán el León de Oro, en una cartelera de 23 títulos, entre los que se destacan las estadounidenses The Whale (de Darren Aronofsky, con Brendan Fraser), Bones and All (de Luca Guadagnino con Thimothée Chalamet) y Blonde, (de Andrew Dominik, en donde Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe) la japonesa Love Life, de Kōji Fukada, y L’immensitá del italiano Emmanuel Crialese, con la española Penélope Cruz.

