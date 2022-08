Susana Giménez, auténtica: “Estamos hartos de que cante la gente por televisión”

Susana Giménez dejó en claro que no quiere conducir un programa de canto (LuzuTV)

En el debut de Red Flag, el nuevo programa de Luzu TV, Grego Rosello, Belu Lucius, Tuli Acosta y Agustín Franzoni tuvieron una entrevistada de lujo: Susana Giménez. La diva, que se encuentra instalada en Uruguay haciendo Piel de Judas en el Enjoy de Punta del Este, habló del éxito de la obra que protagoniza, de su viaje a México para grabar LOL, si te ríes pierdes y de la repercusión que está teniendo con sus participaciones en las distintas plataformas. Sin embargo, todos querían saber si, finalmente, la diva volvería a la televisión argentina con su propio programa. Y su respuesta fue contundente.

“La verdad que no sé. No quiero hacer lo que me habían ofrecido, porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión”, dijo Su en obvia referencia a ciclos como La Voz Argentina (Telefe) y Canta Conmigo Ahora (ElTrece). Y desató la risa de todos por su autenticidad a la hora de contestar.

Sin embargo, consciente de que pocas figuras han logrado mantenerse vigentes al aire como lo hizo ella con su clásico programa, Rosello se animó a pedirle alguna recomendación teniendo en cuenta que esa era su primera emisión. Y la Giménez le indicó: “Yo no les puede aconsejar mucho. Pero siempre la verdad y mucha alegría. Darle alegría a la gente y no mentir”.

Inmediatamente, Grego le preguntó si podían nombrarla “madrina” del ciclo. “¡Pero por supuesto!”, contestó sin dudarlo la diva. Y el conductor, que viajó con ella a tierra Azteca, aseguró: “Nosotros creemos que es la número uno de Argentina, pero algo que me remarcaron mucho es que es la número uno de Latinomérica”. Y dejó en claro que también había abierto una puerta para las mujeres en un medio que hace unos años solía ser más machista.

“La gente recuerda todo con alegría. Y recuerda, sobre todo, esos llamados, el agarrar el cupón y las cartas. Recibimos el premio Guinness de los récords porque me escribieron 33 millones de personas. Eso fue increíble”, contó la diva sobre sus inicios con Hola Susana. Y no descartó la posibilidad de volver a la televisión con un formato por el estilo. “Vamos a hablar con Darío Turovelzky”, dijo en alusión al Director de contenidos de ViacomCBS.

La diva en el carrito del Golf que se le cayó al lago (Instagram)

Entonces, aprovechando que Rosello destacaba sus múltiples actividades y le decía que también tenía que dedicarse a descansar y disfrutar de la naturaleza, Susana se despachó con una divertida anécdota. “No sabés: se me cayó el carro del golf al lago. ¡Ahora me tengo que comprar otro!”, dijo. Y luego se explayó: “Estábamos con Dolores Mayol, mi secretaria, y dije: ‘Vamos a darles de comer a los pescados (sic) y a los gansos. Llevo la comida y dejé el carro. Le dije: ‘Esperame acá que ya vengo’. Y el carro se empezó a mover”.

La diva explicó que su acompañante nunca había andando en un vehículo de este tipo, por lo cual no sabía cómo proceder. “En vez del freno apretó el acelerador y se fue al medio del lago. ¡Se cayó!”, dijo. Y se lamentó por la suerte de su secretaria, que terminó sumergiéndose también con su móvil nuevo que ella le había regalado en la mano. “Era divino. Y ella lo único que gritaba era: ‘¡Mi teléfono, mi teléfono!’. Pero vino el jardinero, metió la mano en el lago, se lo encontró y andaba perfecto. Yo nunca me imaginé que era un celular acuático. El carrito no andaba más, pero lo arreglamos. Perdimos los faroles y no tiene marcha atrás. Yo lo necesito para hacer correr a los perros porque si no se vuelven gordos”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: