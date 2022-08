Soledad Pastorutti develó por qué estuvo un mes sin hablarse con su marido

Soledad contó por qué estuvo un mes sin hablar con su marido

Soledad Pastotutti estuvo invitada a La Peña de Morfi y la acompañó su marido Jeremías, padre de sus hijas Antonia y Regina. La pareja develó cuál es el motivo de sus grandes peleas y contaron que por eso, estuvieron un mes sin dirigirse la palabra.

“¿Es verdad que en una vuelta discutieron por fútbol y no hablaron por un mes?”, quiso saber Jey Mammon y el marido de la cantante asintió: “De ahí en más dije que de fútbol, de política y religión no se habla más en mi casa”. Aún asombrado, el anfitrión del ciclo insistió conque si era “posta que un mes no hablaron” y entre risas, la cantante dijo “puede ser”.

Entonces la jurado de La Voz Argentina explicó: “Pasa que somos de equipos totalmente contrarios. Él es de River, yo soy de Boca. Él es de Belgrano en Arequito y yo soy de 9 de Julio. Pero con los años creo que hemos encontrado la manera de… Yo, por ejemplo, lo banco a él cuando no jugamos en contra, obviamente, y él me banca a mí”.

Aún así, no ven ningún partido juntos ya que él “se pone como el tipo este que grita, insoportable, mala onda”, dijo ella comparando a su marido con el Tano Pasman. “De hecho, los clásicos hace muchos años que no los veo”, agregó él mientras ella redobló la apuesta al decir que tiene videos de él mirando nervioso los partidos: “Cuando hay partido yo me iba con las nenas, dije ‘no puede ser’, pero igual lo entiendo, yo soy así también”.

Así como en La Peña de Morfi la cantante confesó que en su casa hay fervientes discusiones por el fútbol, contó que también las hay por los participantes que elije en el programa conducido por Marley, ya que toda la familia se involucra con el ciclo y con las historias de los concursantes.

Hace unos días la figura junto con Lali Espósito, Ricardo Montaner y Mau y Ricky del reality de talentos de Telefe fue muy contundente al responderle a un seguidor que criticó su forma de vestir. “Estás perdiendo tu esencia, cantás cualquier cosa, ya ni folklore hacés. Te pintás y mostrás como una vedette, ya de la chica de pueblo que todos amaban poco queda”, le dijo un usuario de Twitter. A lo que ella retrucó: “Respeto tu punto de vista, pero estoy segura de que hace rato no me seguís de cerca. Es imposible cambiar la esencia”.

A raíz de ese tenso diálogo, el usuario borró el comentario e incluso su cuenta ya no existe en el mundo virtual. Las repercusiones siguieron, y aunque muchos aplaudieron su actitud de hacerle frente a los haters, también hubo quienes le recomendaron que no “gaste su tiempo” en responder a las ofensas.

“Toda la razón, pero el aire es gratis aún, y está bueno utilizarlo para hacer bien y aclarar las cosas”, remarcó Pastorutti en otro tuit. También la escritora Florencia Freijo opinó al respecto: “Siempre les va a joder una mina que juegue con aspectos más eróticos en su vestimenta, y utilizan eso para menguar su poder o desacreditarla”. Y agregó: “No pierdas valor en responderle a gente que no puede con el 1% de tu recorrido. Sos enorme”.

Ya terminó la etapa de los konck out en La Voz Argentina y comenzó la fase de los play off, y solo quedan 40 participantes en carrera. Una vez más los jurados cambiaron de look.

