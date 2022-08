Pepe Argento y su enojo con la mesa de la cocina: cómo nació el gag más recordado de Casados con Hijos

Pepe Argento lucha con la mesa de la cocina

“Mirá esta m... mirá esta m...”, protesta Pepe Argento mientras se sienta y acomoda en su lugar la cocina para comer en familia y ésta, que tiene las patas desparejas, comienza a moverse de un lado para el otro. Sin dudas fue uno de los gags más recordados de la sitcom que en el verano finalmente tendrá su versión teatral. Sin embargo, estaba fuera de libreto y según los protagonistas contaron, surgió de un enojo real de Guillermo Francella.

Invitada junto con Marcelo de Bellis, Darío Lopilato y el mencionado actor a La Peña de Morfi, Florencia Peña contó cómo surgió el latiguillo: “Él se sentó en la cocina y dice esta mesita así, no”. Entonces su compañero interrumpió aclarando que “se movía mucho”. La actriz que interpreta a Moni Argento, siguió recordando entre risas: “Empieza a mover la mesa y se enoja. Para mí él enojado es lo más gracioso. Guillermo, enojado, real, es todo. Nosotros callados y él ‘¡no, chicos!’”.

La familia Argento, de Casados con hijos

“Empezó a ponerse nervioso con la mesa y nosotros dijimos ‘tenés que hacer eso con Pepe’ y no la cambiamos y quedó”, celebró la actriz sobre el que terminó siendo uno de los gags más recurrentes de la ficción. Es que, en qué casa no hay una mesa que se mueve. “Eso fue algo que siempre hizo y fue porque estaba enojadísimo porque nos habían puesto una mesa coja”, cerró la conductora de La P... ama al respecto.

Además, Flor recordó que en su momento también tuvieron que enfrentar varios comentarios negativos durante la primera respecto a la escenografía: “Obviamente tenía que ser un decorado roído. Las críticas cuando salió decían que era una comedia con olor a naftalina y no habían entendido que era todo a propósito. Pero Guillermo igual quería que todo estuviera bien”.

Hace unas semanas los actores se pusieron en la piel de sus personajes y comenzaron a grabar los spots para promocionar la obra. En un video se la ve a Peña en el rol de Moni Argento y cantando como tal. “Muy bien, Moni. Cómo mejoraste, si seguís así vas a cantar en...”, le marca Francella en la piel de Pepe.

En la escena siguiente, aparecen Dardo Fuseneco interpretado por Marcelo de Bellis y Coqui Argento, Darío Lopilato. “No me sale el ‘papuchooo’”, se quejó el hermano de Luisana en referencia al tiempo que pasó sin hacer su querido personaje. “A ver si me sale el ‘cafecito’ a mi”, dijo Florencia después, sobre una línea imborrable de Moni.

En esta versión, no estará Érica Rivas interpretando a María Elena Fuseneco, pero Dardo no estará solo y Jorgelina Aruzzi ocupará en rol similar al que quedó vacante, e interpretará a una novia del vecino de los Argento.

“Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”, había develado Rivas el año pasado a Teleshow.

