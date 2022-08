El pedido de auxilio de Pedro Alfonso a sus seguidores: “Hoy fue un día difícil”

Pedro Alfonso (Gustavo Gavotti)

Hace unos días, Pedro Alfonso tomó una de esas decisiones fuertes en la vida que marcan un antes y un después. El marido de Paula Chaves y padre de Olivia, Baltazar y Filippa enfrentó su adicción al cigarrillo y dejó de fumar, una batalla que da minuto a minuto, y en la que suelen aparecer tentaciones fuertes, como la que le ocurrió este sábado. Y en la previa a la función de la obra Una noche en el hotel en Paysandú, en Uruguay, se permitió una reflexión con sus seguidores de Instagram, que se pareció a un pedido de auxilio.

“Hace casi dos meses dejé de fumar y me siento muy contento y orgulloso por eso. Pero hoy fue un día difícil y a veces hay recaídas, no por fumar, pero sí tener ganas”, señaló el actor, y lanzó un llamado a la solidaridad instagramera: “Necesito que me digan ‘sos un genio’, ‘seguí así' y demases. Así cuando tengo un día como el de hoy vengo y los leo”, expresó.

El exproductor de ShowMatch agregó que este procedimiento lo aprendió en el libro en el que se apoyó para dejar atrás su adicción. “Es importante el apoyo y los elogios. Ya soy un exfumador, pero si alguna vez tengo alguna otra recaída vendré a leer acá en vez del libro”, cerró, junto a una imagen en el teatro Florencio Sánchez del país vecino.

El posteo de Pedro Alfonso

De inmediato, la publicación multiplicó por miles los likes y los comentarios de seguidores famosos y anónimos, que cumplieron con creces la consigna y pasaron a dejar sus mensajes de apoyo. “¡¡Vamos Pepe!! En un tiempo lo vas a ver como algo anecdótico el hecho de haber fumado y vas a estar orgulloso de vos, y del esfuerzo que pudiste superar. Lo haces por vos y mas aún por tu familia que eso te hace aún más fuerte”, escribió Zaira Nara, íntima amiga de su esposa.

Claro que la modelo no fue la única. “Te felicito. Cada día ganado estás más lejos de esas ganas”, siguió Benjamín Rojas. “No lo hagas Pedro. Sos muy crack”, sumó el conductor Matías Martin. “Te quiero y te felicito”, señaló su compañero de elenco, Rodrigo Noya. “Sos el número uno. No estoy llorando”, apuntó su cuñada Delfina Chaves.

Pedro Alfonso, Paula Chaves y sus hijos Olivia, Baltazar y Filippa (Instagram)

Hace unos días, Pedro y Paula cumplieron un nuevo aniversario desde que se conocieron en una emisión de Un sol para los chicos y dieron inicio a una historia de amor que creció a los ojos del público. Después tuvieron un largo coqueteo en los pasillos de Ideas del Sur, donde la modelo brillaba en la pista del Bailando por un sueño y él era un simple productor. Al principio, muchos no creyeron en este amor, incluso trascendió que era solo una puesta en escena para hacerse famosos, pero el tiempo demostró que la relación iba más que en serio: tan es así, que años atrás pasaron por el altar y hoy tienen tres hijos en común, Olivia, Baltazar y Filippa.

Por eso, al cumplirse doce años de aquel encuentro, la conductora utilizó su cuenta de Instagram para publicar varias stories sobre su vida juntos, pero lo que más llamó la atención fue una revelación sobre el primer encuentro que tuvieron. “12 años atrás arrancábamos este hermoso bardo. El 8 de agosto de 2010 nos vimos por primera vez en Un sol para los chicos. Él productor, yo modelo de relleno, y una frase poco común para arrancar una conversación: ´¿Vos sos chueca?´”. El resto, es historia más o menos conocida.

SEGUIR LEYENDO: