Con Wos como principal competidor, Javier Calamaro pelea por ganar en los Premios Gardel: “Él es un monstruo”

Javier Calamaro y Ulises Bueno nominados a Mejor Canción de Rock | Premios Carlos Gardel

Mientras espera a salir a escena, y miles de almas hacen vibrar el Luna Park, los nervios recorren todo su cuerpo. En su mente una canción da vueltas, una con la que busca enamorar a un nuevo público. Javier Calamaro sabe que está ante una prueba de fuego, pero su intuición le dice que todo va a salir bien. Bajo las luces, Ulises Bueno acaba de hacer delirar a la gente con uno de sus cuartetos y le da la señal. Calamaro sabe que puede ser lo mejor o lo peor, pero se anima a saltar al vacío. El gesto del público decidirá si los artistas graban una nueva versión del tema. No lo sabe, pero está apunto de interpretar el tema que le valdrá una nominación a los Premios Gardel como mejor canción de Rock.

Así comienzan los primeros acordes de ‘Quitapenas’, una de las emblemáticas canciones del cantante. En los primeros instantes todo es tensión, se cumplen 20 años de aquella época en la que este tema supo liderar los primeros puestos de las listas de difusión nacional. Sin embargo, las dudas se despejan, los gritos explotan y las luces de los celulares comienzan a encenderse poco a poco.

“Se volvieron locos y ya con eso fue la pauta de que tenía que hacer la versión. O sea, estuvieron ovacionando desde que empieza hasta que termina. Cinco mil personas en un estadio cerrado, te das cuenta muy fácilmente si te aprueban. Imaginate 5000 tipos y minas aplaudiendo y gritando o todos chiflándote y diciendo: ‘fuera, fuera, fuera, tómatela’. Porque esa gente quería escuchar el cuarteto de Ulises Bueno y de golpe aparece Javier Calamaro”, cuenta el cantante al recordar aquel momento en el show de diciembre de 2019.

Su versión de ‘Quitapenas’, junto a Ulises Bueno, competirá como Mejor canción de Rock en los Premios Carlos Gardel

Tres años después de esa noche, el artista está nuevamente ante las puertas de uno de los reconocimientos más grandes de la música argentina. Su versión de ‘Quitapenas’, junto a Ulises Bueno, competirá como Mejor canción de Rock. En esa categoría deberá competir contra ‘Que se Mejoren’ de Wos; ‘Tiempos Dorados’, de Estelares; ‘Polvo de Estrellas’, de Santiago Motorizado; y ‘Para Mucho Más’, de Cruzando El Charco.

A esta altura de su vida, a los 57 años, el cantante disfruta plenamente de este tipo de situaciones. Elogios, éxito, fama, nada de eso le llama. El artista ya está feliz con la nominación: “Si gano un premio más o menos, me da lo mismo. El hecho de que nos hayan puesto a competir contra Wos, que para mí él es lo máximo, es un monstruo, uno actual de los de ahora, para mí ya está con eso, ya estoy hecho”.

En ese sentido, destaca el valor y el peso de integrar esta lista y ser parte de los Premios Gardel 2022. “Que me nominen para el premio más importante de la música en Argentina, o en Sudamérica, no sé, para mí es muy valioso porque es el reconocimiento de la trayectoria y de hecho, nada más ni nada menos que por mis pares”, resalta Calamaro.

El artista está nuevamente ante las puertas de uno de los reconocimientos más grandes de la música argentina

La creación de su nuevo disco

Ya en pandemia, y en medio de la incertidumbre, las horas con su guitarra canalizaron toda su creatividad. Sin embargo, el momento que marcó esta etapa de su vida, y los sentimientos que buscaba transmitir en este último trabajo, fue la llegada de su hija Sacha.

Así fue como ‘nació’ El Regalo, álbum que en su portada lleva la imagen de un bebé. Para el artista, el disco no solo quedará marcado en su memoria por su calidad musical, sino también por la idea que transmite, algo de lo cual no se había animado a escribir hasta ahora y que incluso pensaba que no podría hacer. “Básicamente lo que inspiró este disco fue el amor, se podría decir que es mi disco de amor. Es más honesto porque refleja muy fielmente lo que estoy viviendo ahora. Cuando era más chico no me animaba a escribir sobre todo, nunca había hecho un disco de amor, o sea, jamás me hubiese imaginado que iba a ser un disco que tuviese cinco canciones de amor, para mí era imposible. Pero lo tuve que experimentar y vivir para aprender a hacerlo”, revela.

De esta manera, el artista concluye en que este es, hasta ahora, el mejor trabajo de toda su carrera. “Es un discazo porque siento que con los años fui incorporando cosas y fui evolucionando, siento que mis canciones son cada vez mejores y eso es el reflejo de mí. El resultado, para mí, es el mejor disco de mi vida hasta ahora, y mira que hice unos cuantos más de 10″, dice Calamaro con una voz inundada de felicidad.

Tras años y años de carrera, este disco reúne todo el bagaje del artista, lleva la carga de lo aprendido y vivido en los 10 discos anteriores. Así, presentará su disco por todo el país. “En esta etapa lo que espero hacer con mi público es lo que mis ídolos hicieron conmigo. Aportar a la vida de la gente que me viene a ver, ese es el verdadero premio, ese es el sentido de mi vida”, asegura Javier Calamaro.

SEGUIR LEYENDO: