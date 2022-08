Flor Peña invitó a Migue Granados a participar en su contenido erótico: la desopilante respuesta del humorista

Migue Granados se mostró decepcionado por el contenido de Flor Peña en Divas Play (VIdeo: "LPA", América)

“Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”. En diciembre pasado, Florencia Peña anunciaba su incursión en una reconocida aplicación con contenido para adultos. Por ese entonces, no era algo tan popular, de hecho fue una de las primeras famosas que se creó un perfil allí pero, fiel a su estilo, no le importaron las críticas y hoy sigue apostando por esa plataforma.

Lo cierto es que en el último tiempo la conductora ganó muchos suscriptores en esa app y uno de ellos es Migue Granados. El humorista, que estuvo como invitado en la última emisión de LPA (su ciclo en América), fue sometido a “las rapiditas”, un ping-pong de preguntas, y en ese ida y vuelta reveló una particular anécdota con esa red llamada Divas Play.

Todo empezó cuando Migue confesó tener problemas de audición y admitió que muchas veces debía leer los labios de la boca de la otra persona para entenderla. Entonces, Flor intentó descifrarlo mientras él le hacía muecas., hasta que en un momento lo logró. “Me hiciste pagar Divas Play y no hay nada para ver”, fue la frase que le llegó a entender. “Charlemos de eso”, introdujo Peña, dando pie a que el hijo de Pablo Granados profundice sobre su reclamo.

Flor Peña sube jugadas fotos y videos a la aplicación para adultos, y algunas imágenes las anticipa en Instagram

“Una vez yo estaba en mi casa tranquilo y vi una historia tuya cuando todavía no te habían censurado el Instagram”, comenzó Migue el relato. Acto seguido, contó lo que decía la publicación y cómo fue su reacción: “‘¿Querés ver más?’ Sí. ´Me estoy por bañar, ¿querés ver más?´ ¡Sí! ‘Apretá el link’, apreto el link... me pide los 16 dígitos de la tarjeta... y ya estaba ahí, medio embobado, bueno, los pongo”. “Yo quería ver más que lo que hay, y hasta lo hablé con mi mujer: ´Flor Peña me cagó´”, analizó, lo que despertó las risas de Peña.

Entonces, la exprotagonista de Casados con hijos se justificó: “¿Sabés cuál es la frustración? Cuando hay mucha expectativa”. A lo que él respondió: “Pero la expectativa es ‘¿Querés ver más? Fueguito, fueguito, fueguito’”. “Fuegos mustios tendría que haber puesto, que se van diluyendo en fade out”, admitió ella. “Yo quería un poco más y todavía no me di de baja porque no sé qué hay que hacer... también me tengo que dar de baja del de Mariana Diarco”, lanzó él, lo que hizo estallar las carcajadas de todos en el estudio.

Para tratar de compensar su decepción, la conductora le prometió: “Te voy a dedicar un video a vos y a tu mujer, ¿qué te gustaría ver? ¿dónde sentís que te estafé?”. “Que los videos duren más. Dos minutos y un poquito más. Yo me ofrezco, lo que pasa es que voy a quedar como un jeropa”, manifestó Granados. Lejos de quedarse atrás, Flor subió la apuesta: “¿A qué te ofrecerías vos? ¿A grabarme? Me decís que no tenés una relación abierta con tu mujer y me estás ofreciendo cosas”. “El camarógrafo no tiene relación abierta y es camarógrafo”, retrucó él. Pero ella insistió: “No, pero si yo le digo que venga a mi casa y me grabe un video de dos minutos no sé si la mujer lo deja”. “Sí, yo lo conozco, no pasa nada”, siguió Migue. “¿Harías uno conmigo?”, redobló Flor. Pero Migue lanzó: “No, ¿qué querés, que se te bajen los suscriptores?”. “Ojo que el humor garpa, ¿le puedo llamar ‘los Granados’ a esos videos?”, cerró ella, en alusión al material exclusivo que le prepararía, y él respondió: “Sí, y quiero ver más”.

SEGUIR LEYENDO: