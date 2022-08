Tras reemplazar a Georgina Barbarossa, Verónica Lozano habló sobre las versiones de conflicto: “Venía preparada”

La conductora enfrentó los rumores sobre las internas entre compañeros y la forma en que la recibieron

El viernes Georgina Barbarossa rompió el silencio en su programa, A la Barbarossa (Telefe) a través de una comunicación telefónica para explicar los motivos de su ausencia en el ciclo. Luego de varios transcendidos, entre los que se mencionaron posibles conflictos laborales, la actriz desmintió aquellas versiones y aclaró que se trata una cuestión de fuerza mayor por una complicación de salud. Luego de la emisión, Verónica Lozano fue consultada sobre cómo fue asumir el reemplazo de manera sorpresiva y enfrentó los rumores sobre el equipo.

“Después de lo que te pasó a vos, estoy divina. Me empecé a descomponer el jueves, y lo que tengo es un síndrome vertiginoso agudo, pero es benigno. Tengo mareos, sensación de vértigo y náuseas; la verdad es que me agarraba por las paredes y gateaba en un momento”, reveló Georgina en diálogo con Lozano. También contó que está recibiendo tratamiento con sesiones de kinesiología y que espera regresar muy pronto a la conducción.

Luego de tomar las riendas del programa durante tres días, la conductora de Cortá por Lozano brindó una nota a Intrusos (América) y no evadió ninguna pregunta sobre los rumores que circularon en el correr de la semana. “En cuanto a si noté resquemores en el equipo, honestamente, venía preparada y me dije: ‘Va a ser un quilombo esto’”, reconoció, enterada de las repercusiones. Y agregó: “Resulta que no, la dinámica del grupo la vi bien. No sé si la caretearon o les inspiro respeto, pero creo que se llevaban bien”.

Georgina Barbarossa habló sobre su salud el viernes en su programa

Con humor, cuando le preguntaron si sintió miedo cuando le pidieron que acudiera en reemplazo de Barbarossa, explicó: “A Nancy (Pazos) porque no usa bombacha, está chequeado eso. No, en realidad miedo a ninguno, pero sí es un desafío enfrentar un grupo al cual no pertenecés”. También recalcó que notó un vínculo profesional en los panelistas, con organización para preguntar en cada tema que abordar.

Además se refirió a los comentarios sobre los supuestos enojos de Georgina con la producción por incluir demasiados informes sobre hechos policiales en distintos segmentos, y aseguró que no estaba al tanto de que eso fuese cierto. Sin embargo, reflexionó sobre los temas de actualidad que deben estar presentes en el magazine: “Todos laburamos el rating, es así, y vos tenés que adaptarte a eso, después puede gustarte o no. Claramente yo también me divierto mucho más en la segunda parte del programa que en la primera”.

Incluso reveló que intercambió algunos mensajes con Barbarossa, y trató de transmitirle tranquilidad: “Estaba preocupada, me decía: ‘Gorda, me siento culpable, quiero volver’, y hablamos un poco. Le dije que me avise qué va a hacer el lunes, así me organizo”. El panel -en parte heredado de Flor de equipo, el programa y horario que dejó vacante Florencia Peña y con algunas caras nuevas- está integrado por Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noelia Antonelli, Analía Franchín, Lío Pecoraro y Rodrigo Cascón en la cocina. Ellos fueron precisamente, quienes la cubrieron durante esta semana. Y ya cuando se confirmó que la ausencia se prolongaría varios días más, las autoridades del canal convocaron a Lozano.

Días atrás, en diálogo con Teleshow, la representante de Barbarossa, Alejandra Benevento, clarificó la situación. “Estaba con muchos dolores de cabeza y mareos así que tiene que hacer reposo unos días, se hizo varios estudios y dieron todos súper bien, tranquilidad por ese lado”. Sobre cuándo volverá a retomar las riendas de su programa, expresó: “solo tiene que hacer reposo y en el canal están de acuerdo con que eso suceda para que pueda volver a pleno el lunes”

