Georgina Barbarossa volvió a faltar a su programa y crece la preocupación: qué le pasa

Preocupa el estado de salud de Georgina Barbarossa

Tras años de ausencias por dedicarse a la actuación, volvió una de las conductoras más queridas de la televisión. Se trata de Georgina Barbarossa, quien se puso al frente de A la Barbarossa, el ciclo que conduce en la pantalla de Telefe de lunes a viernes junto a un panel -en parte heredado de Flor de equipo, el programa y horario que dejó vacante Florencia Peña y con algunas caras nuevas- integrado por Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noelia Antonelli, Analía Franchín, Lío Pecoraro y Rodrigo Cascón en la cocina, quienes precisamente le hicieron el aguante al ausentarse sorpresivamente durante esta semana.

“Buenos días. Acá estamos bancando la parada. Georgi se está haciendo unos análisis, pero ya va a volver”, arrancó Nancy Pazos al inicio del programa del martes, ante la ausencia de la conductora. “Un beso grande, ayer (por el lunes) también estaba recuperándose Georgi”, se escuchó a Lío Pecoraro de fondo. “Hacemos todo lo posible por que este programa sobreviva y por ahora, estamos sobreviviendo”, siguió la periodista que cubre política y actualidad. “Yo creo que no. Estamos haciendo todo lo posible para arruinarte el programa. Y lo vamos a destrozar Georgi”, bromeó Paulo Kablan.

“Está invicto, te defendemos y te cuidamos el kiosco entre todos”, insistió Pecoraro. “Confiá en nosotros. Seguimos estando invictos”, cerró Pazos en un ida y vuelta de saludos para la conductora mientras poco se sabía sobre los verdaderos motivos de su ausencia que también se prolongó al miércoles por la mañana. Pronto, muchos especularon con conflictos laborales, enojos de Georgina con la producción por incluir demasiados informes sobre hechos policiales en distintos segmentos del programa e incluso, roces con compañeros. Pero lo cierto es que la conductora se encuentra en su casa guardando reposo por algunos asuntos referidos a su salud.

En diálogo con Teleshow, su representante Alejandra Benevento clarificó la situación. “Estaba con muchos dolores de cabeza y mareos así que tiene que hacer reposo unos días, se hizo varios estudios y dieron todos súper bien, tranquilidad por ese lado”. Sobre cuándo volverá a retomar las riendas de su programa, aseguró: “solo tiene que hacer reposo y en el canal están de acuerdo con que eso suceda para que pueda volver a pleno el lunes”.

Georgina Barbarossa hace días atrás, en el casamiento de uno de sus hijos

Hace unas semanas, la conductora se refirió a los requisitos que debe tener un hombre para conquistar su corazón: “Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan”. Luego, añadió: “Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’”.

Recordemos que hace unos meses, Georgina había revelado entusiasmada que estaba comenzando una nueva relación. La actriz contó que conoció a esta persona a través de una aplicación de citas, a la que le llegaron varias propuestas desde que se la abrió en plena temporada de verano. Al ser consultada por Gente, la actriz se sinceró sobre los motivos que la llevaron a romper la última relación: “Ya no puedo contar más porque en el verano conté y se me pudrió todo. Ustedes son unos buchones (en referencia a la prensa). Se pinchó… así que no cuento más nada”.

