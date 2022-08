La respuesta de Cande Tinelli a una seguidora que habló de su aspecto: “Un comentario así me choca”

Cande Tinelli le contestó a una seguidora que opinó sobre su cuerpo

“Tu cara rara, o kilitos de más”, comentó una usuaria de Instagram una foto de Cande Tinelli y la jurado de Canta Conmigo Ahora no se lo dejó pasar. Lelé, como se hace llamar a al hora de cantar, grabó un video en el que reflexiona acerca de la importancia de tomar consciencia y no opinar sobre el cuerpo de la gente y se refirió a los trastornos alimenticios que tuvo.

“Subo ese mensaje porque me llegan varios así y lo quiero compartir con las personas que me siguen que tienen traumas con su físico y obsesiones alimenticias, anorexia, bulimia o algún tipo de trastorno, este tipo de comentarios, año 2022 no están buenos, no ayudan, comentar del cuerpo de otro es antiguo”, comenzó y explicó que “no se dice ‘estás gordo o flaco’, no se pregunta, no se toca el tema es delicado para los que lo tuvimos, lo tienen o lo tendrán”.

“No está bueno mambear a la gente, no está bueno hablar de los cuerpos, a menos que haya un problema muy extremo de salud y haya que ayudar a esa persona, sino no hay que meterse con los cuerpos ajenos. Es algo que hay que cambiar y chipearse”, pidió y confesó que se trata de algo que ella tiene “super trabajado” porque va hace años a la psicóloga y a la psiquiatra, pero que igual la incomoda: “Tengo este trastorno hace años. A mí un comentario así me choca. Y me molesta que hoy día se sigan haciendo estos comentarios. Es antiguo falta que haya dinosaurios y listo. No da, no hay que meterse con los cuerpos ajeno genera trastornos enfermedades depresión, posibles suicidios, estos comentarios no se hacen más”.

Además recordó un comentario muy parecido al que recibió en las últimas horas, que le hicieron muchas veces y le hacía mal: “Cuando vomitaba mucho, tenía bulimia extrema, tenía la cara hinchada y me decían ‘estás mas gorda’ y me generaba un trastorno mas obsesivo, tengan cuidado con las palabras que dicen y piensen bien antes de mandar un mensaje así a una persona”.

Antes de cerrar, insistió: “Genera cosas que no están buenas piensen antes de mandar un mensaje de agresión, y ni con buena onda esta bueno hablar de los cuerpos, no es divertido ni mucho menos”.

Esta semana en diálogo con Socios del Espectáculo además de hablar sobre su faceta como cantante, se refirió a la maternidad y se tomó con humor la pregunta sobre si quería tener un hijo con el músico:. “En este momento la verdad que no. Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre. Están a full preguntándome eso. Como que ya me ven grande, como ‘vamos, se viene el bombo’”.

Desde el 25 de julio Cande forma parte de Canta Conmigo Ahora como jurado, compartiendo su labor con otros 99 músicos y artistas entre los que están su novio Coti Sorokin, Cristian Castro, el Puma Rodríguez, el Bahiano y Luciano el Tirri, primo de su papá, entre otros. Al ser consultada sobre su rol, antes del debut dijo en El Trece: “Bien, ansiosa, nerviosa y contenta. Un mix de emociones, pero positivas. Muy feliz”. Su novio agregó: “Es un desafío, es algo nuevo para mí. Estoy más nervioso acá que en un escenario”.

“La tele para mí es un desafío, nunca laburé con mi viejo es la primera vez. Vengo con un plan de diversión, de encuentro, de estar en familia, entre amigos, entre gente que quiero. No tuve tanta duda”, dijo la artista y sobre la condición que puso para ir, develó: “Estar al lado de Coti”.

