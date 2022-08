Darío Barassi fue papá y mostró la primera foto de Inés, su segunda hija: “Mi nueva enana”

Dario barassi y LucíaGómez Centurión

Darío Barassi fue papá, nació su segunda hija fruto de su matrimonio con Lucía Gómez Centurión. El conductor de 100 Argentinos Dicen compartió la primera foto de Inés y emocionó al dedicarle unas sentidas palabras a la niña, a su esposa y Emilia o “Pipi”, la flamante hermanita.

Cabe recordar que en mayo pasado, Ángel de Brito anunció un enigmático en LAM (América) y anticipó que se trataba de un embarazo avanzado. Luego de dar algunas pistas, reveló que se refería a Darío Barassi le confirmó que su esposa estaba en la dulce espera de un nuevo integrante de la familia y le confesó también que ya sabían el sexo del bebé en camino.

Inés nació el miércoles de esta semana y el humorista mostró las primeras fotos de la pequeña junto a su hermana. “Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana”, escribió Barassi al comienzo de su extensa publicación de Instagram.

Inés Barassi

“Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran. Muy parecida a su hermana mayor que hoy la vino a conocer. Amor a primera vista, que duró 5 minutos y después las caricias dejaron de ser tan amorosas y se pusieron intensas por decirlo de alguna manera”, relató sobre el primer encuentro de sus hijas.

Por supuesto que el conductor no dejó afuera a su esposa: “Hablando de reinas, no puedo explicar la mujer que tengo. Una entrega, una templanza, un toro mi gorda, te amo y admiro”.

“Gracias mujeres de mi vida, hacen que mi existencia valga la pena”, siguió el extenso texto que Darío Barassi compartió en sus redes con sus millones de seguidores, quienes se sumaron a la publicación con likes y mensajes de felicitaciones para los papás de Inés.

La publicación de Dario Barassi

“Inés muñeca del papa, ya te amo con locura, bienvenida a este caos, que de mi mano va a ser un camino inolvidable, hasta que camines solo y veré tu arranque sintiendo el mismo orgullo que senti hoy”, siguió. “Las amo. Hoy en especial a vos Ine… que con tus más de 3 kilos acabas de llenar el mundo de amor, meconio y luz. Bienvenida amor”, cerró.

“Ellas”, había escrito Barassi en su cuenta de Instagram al publicar una tierna fotografía de su esposa en la dulce espera. “Dominguito relajado, de andar descalzos y comer rico. Te amo @luligomezcenturion”, agregó el también actor en la red social. Rápidamente, le llegaron más de 70 mil likes y muchos comentarios cariñosos de famosos, como Verónica Llinás y Chris Petersen.

Cabe recordar que el conductor y su pareja se conocieron en la provincia de San Juan a los 13 años, y se mudaron a Buenos Aires al mismo tiempo. Además de crecer juntos, transitaron una larga amistad hasta que se dieron una oportunidad en el amor. En una entrevista con Teleshow, Barassi le declaró su amor a Lucía: “Era obvio que yo terminaría con esa mujer. Ese nivel de conexión, de química, no se tiene con cualquiera. Esa cuestión ´tan gemela´ no creo que vuelva a pasarme con ninguna otra mujer en mi vida; todos los días amanezco cada vez más convencido: mi vida es con esa mujer o no es”.

SEGUIR LEYENDO: