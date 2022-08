Los nominados a los Premios Hugo: Drácula y Come From Away, entre las obras más destacadas

Se dio a conocer la lista de nominados a los Premios Hugo, que reconocen a lo mejor del teatro musical durante la temporada 2021 y 2022. Entre las obras destacadas están Come From Away con 23 nominaciones entre las que incluyen Mejor Musical y Mejor Dirección. Le sigue Drácula dirigida por Pepe Cibrián y Ángel Mahler con 17 menciones y Pura Sangre en quinto lugar, protagonizada por Griselda Siciliani, tiene 10.

La ceremonia en la que se entregarán las estatuillas a lo más destacado se realizará el lunes 19 de septiembre en el Teatro Astral. Una de las novedades de este año es que varias nominaciones se desdoblan y se premiará a actuación protagónica, actuación de reparto, producción, escenografía y vestuario en Teatro Musical para Infancias, Adolescencias y Juventudes, haciendo un total de 49 ternas.

A continuación, los nominados:

-MEJOR MUSICAL

Come From Away

Drácula, el musical

Footloose

Pura sangre

-MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Al bárbaro le doy paz

Así… vuelvo

Voxpop 20 años





-MEJOR MUSICAL OFF

Eternidades, té póstumo en hall de cine

La Falcón

Lejano resplandor de luna





-MEJOR DIRECCIÓN GENERAL

Aníbal Pachano / Alejandro Lavallén (Así… vuelvo)

Carla Calabrese (Come From Away)

Jorgelina Aruzzi / Carlos Casella (Pura sangre)

Pepe Cibrián / Hernán Kuttel (Drácula, el musical)

-MEJOR COREOGRAFÍA

Agustín Pérez Costa (Come From Away)

Carlos Casella (Pura sangre)

Georgina Tirotta (Así… vuelvo)

Marina Paiz (Footloose)





-MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Ángel Mahler (Drácula, el musical)

José Luis Castiñeira de Dios (Lejano resplandor de luna)

Santiago Rosso (Come From Away)





-MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

Augusto Patané (La Falcón)

Claudio Gallardou (La ronda del trovador)

Jorgelina Aruzzi (Pura sangre)

Leonardo Nápoli / Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)

Luis Longhi (Eternidades, té póstumo en hall de cine)

Pepe Cibrián (Drácula, el musical)





-MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO

Jorgelina Aruzzi (Pura sangre)

Leonardo Nápoli / Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)

Luis Longhi (Eternidades, té póstumo en hall de cine)

Marcelo Caballero / Juan Pablo Schapira (Juegos ¿Cuál es tu límite?)

Pablo Fábregas (Inestable)

Pepe Cibrián (Drácula, el musical)





-MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS

Gonzalo Demaría (Te quiero, sos perfecto, cambiá)

Lucía Mutio (Footloose)

Marcelo Caballero (Juegos ¿Cuál es tu límite?)

Marcelo Kotliar / Carla Calabrese (Come From Away)

R. M. Hornos (Madres)





-MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Ángel Mahler (Drácula, el musical)

José Luis Castiñeira de Dios (Lejano resplandor de luna)

Juan Ignacio López (Eternidades, té póstumo en hall de cine)





-MEJORES ARREGLOS MUSICALES

Florencia Craien / Carlos Ledrag (La Falcón)

José Luis Castiñeira de Dios (Lejano resplandor de luna)

Juan Ignacio López (Al bárbaro le doy paz)

Juan Serruya (Voxpop 20 años)





-MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

Edgardo Moreira (Come From Away)

Juan Rodó (Drácula, el musical)

Pablo Turturiello (Footloose)

Roberto Peloni (Te quiero, sos perfecto, cambiá)





-MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

Cecilia Milone (Drácula, el musical)

Florencia Otero (Madres)

Griselda Siciliani (Pura sangre)

Laura Oliva (Te quiero, sos perfecto, cambiá)

Melania Lenoir (Come From Away)





-MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Claudio Pazos (Carne de Crítica - 20 años es mucho)

Julián Pucheta (Al bárbaro le doy paz)

Mariano Magnífico (Así... vuelvo)

Nacho Pérez Cortés (Así... vuelvo)





-MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Belén Ucar (Identidad testimonial)

Daniela Rubiatti (Identidad testimonial)

Daniela Rubiatti (Lo que se nos canta y baila)

Déborah Turza (Al bárbaro le doy paz)

Flavia Pereda (Al bárbaro le doy paz)





-MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

Fernando Margenet (Come From Away)

Manuel Victoria (Come From Away)

Nahuel Quimey (Footloose)

Pablo Sultani (Come From Away)

Sebastián Holz (Come From Away)





-MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

Gabriela Bevacqua (Come From Away)

Josefina Scaglione (Drácula, el musical)

Marisol Otero (Come From Away)





-MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE

Agustín Pérez Costa (Come From Away)

Emmanuel Casal (Así... vuelvo)

Gonzalo Gerber (Así... vuelvo)

Hervé Segata (Pura sangre)

Patricio Witis (Come From Away)





-MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE

Eluney Zalazar (Drácula, el musical)

Judith Cabral (Así... vuelvo)

Lali Vidal (Come From Away)

Lorena García Pacheco (Drácula, el musical)

María Laura Cattalini (Así... vuelvo)





-MEJORES DIRECCIÓN VOCAL

Juan Ignacio López (Al bárbaro le doy paz)

Juan Serruya (Voxpop 20 años)

Sebastián Mazzoni (Come From Away)





-MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

Ángel Mahler (Drácula, el musical)

The Stage Company (Come From Away)

Tomás Rottemberg (Pura sangre)

WE Latinoamérica (Así... vuelvo)





-REVELACIÓN MASCULINA

Argentino Molinuevo (Come From Away)

Iñaki Agustín (Por este amor)

Tomás Kirzner (Juegos ¿Cuál es tu límite?)





-REVELACIÓN FEMENINA

Agustina D’Angelo (Eternidades, té póstumo en hall de cine)

Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)

Viviana Puerta (Madres)

-MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

Aníbal Pachano / Ana Sans / Patricia Fiaño / Maco Ferrer (Así... vuelvo)

Fabián Luca / Jorge Maselli (Drácula, el musical)

Silvana Morini (Come From Away)





-MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA ORIGINAL

Carlos Lopez Cifani / Caldentey (Drácula, el musical)

Mariana Tirantte (Pura sangre)

Tadeo Jones (Come From Away)

Tati Mladineo / Luli Peralta Bó (Footloose)





-MEJOR DISEÑO DE CARACTERIZACIÓN

Complejo Teatral de Buenos Aires (Maquillaje y peinados de Mi don imaginario)

Fabián Sigona (Peinados y pelucas de Drácula, el musical)

Paula Molina (Pelucas) / Compañía La Falcón (Maquillaje y peinados) (La Falcón)





-MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

Aníbal Pachano (Así... vuelvo)

Gonzalo González (Come From Away)

Pepe Cibrián / Alejandro González (Drácula, el musical)





-MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL

Eugenio Mellano Lanfranco (Come From Away)

Gastón Briski (Te quiero, sos perfecto, cambiá)

Osvaldo Mahler (Drácula, el musical)

Santiago Rivero (Pura sangre)





-MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

Inestable (Pablo Fábregas)

La ronda del trovador (Claudio Gallardou)

Miguel de Molina al desnudo (Ángel Ruiz)

Por este amor (Iñaki Agustín)





-MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

Cintia Miraglia (La Falcón)

Leonardo Nápoli (Lejano resplandor de luna)

Nicolás Manasseri (El funeral de los objetos)

Paola Luttini (La casa oscura)





-MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF

Alejandro Vázquez (Lejano resplandor de luna)

Carlos Ledrag (La Falcón)

Francisco Pesqueira (Amado Pedro)

Nicolás Cúcaro (El funeral de los objetos)





-MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF

Ana María Cores (Lejano resplandor de luna)

Ana Padilla (Boleros para un poeta y una mujer)

Fernanda Provenzano (El funeral de los objetos)

Jimena Gonik (Eternidades, té póstumo en hall de cine)

María Colloca (La Falcón)





-MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

El Parador 2, la historia continúa…

Familia no tipo y la nube maligna

Mi don imaginario

Poemas de asuntos - Varieté infantil





-MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Iara Grom (El Parador 2, la historia continúa…)

María Mangone / Sandra Srolovich (Poemas de Asuntos - Varieté Infantil)

Mariana Chaud / Gustavo Tarrío (Familia no tipo y la nube maligna)





-MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Diego Bros (El Parador 2, la historia continúa…)

Flor Yadid / Ariadna Faerstein (Atrapad#s en las redes)

Verónica Pecollo (Mi don imaginario)





-MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

María Mangone / Sandra Srolovich (Poemas de asuntos - Varieté infantil)

Mariano Taccagni (Mi don imaginario)

Paula Schapiro (El Parador 2, la historia continúa…)





-MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Flor Yadid / Ariadna Faerstein / Lucas Fridman (Atrapad#s en las redes)

María Mangone / Sandra Srolovich (Poemas de asuntos - Varieté infantil)

Mariana Chaud / Gustavo Tarrío / Teo López Puccio / Pablo Viotti (Familia no tipo y la nube maligna)

Paula Schapiro (El Parador 2, la historia continúa…)

Victoria Baldomir / Mercedes Torre (Perdiendo el tiempo)





-MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Carlos Gianni (El Parador 2, la historia continúa…)

Carlos Gianni (por la dirección musical) (Mi don imaginario)

Francisco Rodríguez Cabral (Poemas de asuntos - Varieté infantil)

Lucas Fridman (Atrapad#s en las redes)

Mariana Chaud / Gustavo Tarrío / Teo López Puccio / Pablo Viotti (Familia no tipo y la nube maligna)





-MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Bianca Dichiera (El Parador 2, la historia continúa…)

Flavia Pereda (Mi don imaginario)

Lucien Gilabert (Mi don imaginario)





-MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Hernán Lewkowicz (Perdiendo el tiempo)

Julián Pucheta (Mi don imaginario)

Lautaro Muro López (El Parador 2, la historia continúa…)

Sacha Bercovich (Mi don imaginario)





-MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Ana María Cores (Mi don imaginario)

Brenda Chi (Poemas de asuntos - Varieté infantil)

Denise Cotton (El Parador 2, la historia continúa…)

Karina Hernández (Poemas de asuntos - Varieté infantil)





-MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Alejandro Vázquez (Mi don imaginario)

Carlos March (Vivito y coleando)

Gadiel Sztryk (Familia no tipo y la nube maligna)

Jorge Maselli (Mi don imaginario)

Nicolás Armengol (El Parador 2, la historia continúa…)





-MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

El Cultural San Martín (El Parador 2, la historia continúa…)

FIBA / Complejo Teatral de Buenos Aires / Teatrix (Mi don imaginario)

Teatro Nacional Cervantes (Familia no tipo y la nube maligna)





-MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Carolina Fernández (Poemas de asuntos - Varieté infantil)

Magalí Acha (Mi don imaginario)

Mariana Tirantte (Familia no tipo y la nube maligna)





-MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Alejandra Robotti (Mi don imaginario)

Endi Ruiz (Familia no tipo y la nube maligna)

Macarena Santamaría (Poemas de asuntos - Varieté infantil)





