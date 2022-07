El dulce posteo de Claudia Villafañe junto a su nieta Azul, la hija de Dalma Maradona recién nacida

Claudia Villafañe y Dalma Maradona

Dalma Maradona dio a luz el día domingo último a Azul, su segunda hija con Andrés Caldarelli. La noticia del embarazo trascendió a mediados de febrero, y en ese entonces, la joven contó que se encontraba de tres meses de embarazo, y tanto ella como su pareja estaban muy emocionados por la noticia. Ahora, Claudia Villafañe compartió la primera postal con su nieta super feliz.

“Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros! ¡Estoy embarazada! Me parecía que lo tenía que decir acá, a ustedes antes que a cualquiera. Es nena. Se va a llamar Azul. ¡Abrácenme!” reveló en aquel entonces la hija de Diego Maradona en una entrevista radial de Nicolás Cayetano Cajg y Julieta Cayetina Cajg.

Mediante sus redes sociales la hija mayor del Diez sorprendió a sus seguidores compartiendo el feliz anuncio del nacimiento, junto a una postal de la recién nacida. “¡Qué felicidad hija! ¡Bienvenida Azul a este mundo! ¡No entendés las ganas que teníamos por conocerte! ¡Gracias por todos los lindo deceso”, escribió en una historia de Instagram, junto a una imagen de la pequeña mano de su hija Azul.

Ahora, Claudia Villafañe compartió una dulce foto junto a su pequeña nieta, donde se la ve sosteniendo su mano. “Bienvenida Chula de la Tata, a este mundo loco pero hermoso”, comentó la ganadora de MasterChef Celebrity mediante sus historias de Instagram, super feliz con la nueva integrante de la familia.

La última publicación de Claudia Villafañe

Hace un par de días, Claudia compartió una foto muy ansiosa por la llegada de Azul, y lo manifestó en un escrito junto una imagen abrazando a su hija embarazada. “Felicidad plena! Falta muy poquito para conocerte Azul de mi vida!”, manifestó.

Semanas atrás la hermana de Gianinna Maradona había contado que estaba transitando la última etapa del embarazo. “Despidiendo la panza”, había expresado en una publicación en sus stories, quien ya es madre de la pequeña Roma, de tres años. Además, había compartido en su feed una producción de fotos que le hizo Verónica Ruiz. “El tema es así. Ella solo me saca fotos en los mejores momentos de mi vida. Me sacó en mi casamiento, esperando a Roma y ahora faltando 45 días para que llegue Azul. Yo le digo que la amo todo el tiempo porque es cierto, pero más la admiro porque es la mejor fotógrafa del mundo”, escribió.

A fines de junio, Dalma había celebrado una fecha muy especial: el momento en el que empezaba su relación con Andrés. Lo hizo compartiendo una imagen de su casamiento, en la que se lo ve al joven de esmoquin y anteojos negros en un momento efusivo de la noche, contrastando con su imagen siempre tranquila. Y renovó su amor con un texto entre la emotividad y la ironía. “Hace diez años este pibe me preguntó si quería ser su novia. Obvio que le dije que sí porque ahí yo ya quería todo con él”, comenzó diciendo Dalma en sus historias. “Qué lindo hacer equipo con vos. Nunca me podría haber imaginado formar una familia tan linda ¡Te amo para siempre!”, continuó Dalma. Pero la cuestión no quedó allí, y hacia el final del posteo, la actriz remató con una advertencia a sus seguidoras: “Ni se les ocurra piropearlo zorras”, escribió junto a unos emojis sonrientes, dejando en claro que se trataba de una broma.

SEGUIR LEYENDO: