Robleis, el youtuber y cantante que gracias a la música logró cambiar la realidad de su familia

Robleis: ¿Qué se siente hacer un Gran Rex?

Faltan minutos para que llegue, así lo acaba de mostrar en sus stories de Instagram. En la puerta los fans también lo perciben, la gente se agolpa, se amontona y tratan de levantar sus celulares lo más alto posible para quedarse con alguna imagen del youtuber y cantante que es furor. Entre gritos, y con una bolsa de alfajores para repartir entre los más chicos, Robleis se baja de un auto y se abre paso en la entrada del Teatro Gran Rex firmando posters, gorras y remeras a sus fans.

No puede dar dos pasos sin que una multitud de chicos se abalancen sobre él. A pesar de la lluvia, el viento y el frío esperaron para conocer a su ídolo. El joven músico, que cuenta con millones de reproducciones en plataformas digitales, conquistó a las nuevas generaciones.

Así lo reflejaron sus tres Vorterix totalmente agotados y el anuncio de una quinta fecha en el emblemático Teatro del centro de Buenos Aires. “Ya estamos anunciando la última fecha, no sé cómo procesarlo. En 12 horas se habían terminado, una locura. El Gran Rex simboliza un montón de cosas, veo compañeros artistas y si me pongo a dimensionar la locura que es el hecho de hacer un show acá me parece un sueño literalmente”, cuenta Robleis.

Su carrera y éxito musical no solo lo llevó a los planos internacionales, sino también que le permitió cambiar la realidad de su familia y dejar su Olavarría natal, en la provincia de Buenos Aires, para asentarse en Andorra, España

Luego de empezar su carrera musical, el artista logró un rápido ascenso de la mano de grandes éxitos como ‘Una Noche Más’, que tiene más de 15 millones de reproducciones en YouTube. Meses después el joven irrumpió en la escena al cerrar, junto a FMK, el evento Gamergy en Tecnópolis.

A pesar de su corta trayectoria, Tomás Arbillaga busca superar sus últimas presentaciones y mostrar algo nuevo a los miles de fans que lo acompañarán en las próximas fechas, así lo adelanta: “Va a ser increíble, lo estoy pensando mucho. Todo se me cayó un poco encima cuando entendí la gravedad de lo que tenía que hacer con los ensayos, con el baile, con todo. Porque justamente estamos preparando un show totalmente nuevo, muy diferente a los Vorterix. Es un reto, un desafío para mí mismo de superarme y presentar algo nuevo”.

Pero más allá de las cifras y de la cantidad de seguidores en sus redes sociales, el artista aún no dimensiona todo lo que causa en su público: “Con la gente que estaba afuera yo siento que recibo un cariño muy genuino, muy piola y que sea donde sea, el día estaba horrible y sin embargo había un montón de gente esperándome”.

Robleis cuenta sus objetivos en la música

Gracias a esta relación con la gente y de la mano de temas que incursionan en la cumbia, pero principalmente ‘poperos’, el músico logró llegar a público de México, Chile, Colombia y España. En este trabajo se destaca una de sus más grandes canciones, ‘Solo’, un tema que generó repercusión ya que muestra su lado más íntimo donde refleja cómo fue contar su orientación sexual. Parte del videoclip de la canción incluso fue filmado en el histórico Barrio Castro de San Francisco, Estados Unidos, que es sinónimo de libertad sexual.

“Ahí toqué un tema bastante delicado, era un momento donde recibía un montón de comentarios de gente que me decía: ‘Tengo este problema en mi casa con mi familia, con mis padres, o no sé a quién decirle’. Y como tanta gente no tenía a alguien con quién hablarlo creo que se sienten cómodos al momento de escuchar la canción. Incluso me crucé a una madre y una hija que estaban emocionadas fuera de un show, y cuando las fui a saludar me dijeron todo eso, que la hija se había abierto a la mamá por ‘Solo’. Me siento muy muy agradecido por literalmente comunicar eso y que el mensaje llegue tal como lo quería transmitir”, revela Robleis.

Más allá de la repercusión, el artista afirma que es una temática poco difundida y de la cual casi no se habla: “Siento que está en falta en la industria, que hace falta por parte de otros artistas que lo implemente o incluyan en sus letras o videoclips. Voy a ver si vuelvo a tocar la temática, es algo que tengo que sentir, así fue cuando me surgió ‘Solo’, esa manera de expresarlo, de sentirlo”.

Tras anunciar su quinto Gran Rex, Robleis busca superar sus últimos shows (Prensa Feria del Libro)

Su carrera y éxito musical no solo lo llevó a los planos internacionales, sino también que le permitió cambiar la realidad de su familia y dejar su Olavarría natal, en la provincia de Buenos Aires, para asentarse en Andorra, España. Sin embargo el músico está en constante viaje entre un país y el otro ya que su trabajo lo mantiene en movimiento. “Hace poquito estuve dando shows en Madrid y Barcelona que fueron una locura, no me esperaba que esté tan explotado. En el día de hoy estoy yendo y viniendo porque en Andorra está mi familia, que disfruto allá un montón, pero también me faltan cosas que las necesito tener acá en Argentina. Por eso es que vengo acá a hacer música, ensayar para los shows y todo”, explica el cantante.

Pero tanto éxito tiene un costado complicado, como el hecho de convertirse en un sustento económico tan importante para su familia, lo cual le genera bastante presión: “El hecho de claramente mi carrera es importante para mi familia y para mucha gente que me rodea, muchas veces me puse a pensar que hay mucha gente que trabaja en base a lo que yo haga o esté generando. A veces es un poquito de presión pero trato de no quemarme mucho, y sé que mi familia me banca en lo que sea”.

Con la mente puesta en sus shows y en la creación de nuevas canciones, Robleis revela cuáles son sus próximos pasos en su carrera musical: “Desde hoy con la música apunto a pasármelo bien, que lo que yo quiera transmitir esté bien reflejado en la canción. Además se van a venir unas colaboraciones, hay una ahí en la puerta que incluso creo que va a salir antes del Rex, pero en agosto se va a dar una parte piola. Y en colaboraciones a medida que vaya avanzando se van a ir dando, va a estar muy bueno”.





