La Sombra del Gato, película argentina protagonizada por Danny Trejo, se estrena en Hollywood

La Sombra del Gato se estrenó en Hollywood

La sombra del gato segunda película del director José María Cicala se estrenó en Hollywood esta semana, después de haber tenido su debut en Argentina a fines de diciembre del año pasado. El film está protagonizado por el reconocido actor estadounidense Danny Trejo y el argentino Guillermo Zapata. En Estados Unidos el título fue traducido como Shadow of the Cat.

El elenco de la película lo completan Maite Lanata, Monica Antonopulos, Miguel Ángel Solá, Rita Cortese, Luis Machín, Griselda Sánchez y Roberto Peloni. Y se centra en la vida de Gato (Zapata), quien vive con su hija adolescente Emma (Lanata) y un pequeño grupo de personas, en una granja aislada, sin teléfono ni Internet. Tentada por la curiosidad y durante un paseo por el pueblo, Emma consigue un celular y lo activa, haciéndose visible al mundo a través de los videos que grabó y publicó en redes.

Horas después, recibe un mensaje sobre su madre (quien la abandonó de muy pequeña) y comienza a desconfiar de su padre, con lo cual decide escaparse de la finca. Así, Gato emprende su búsqueda acompañado de su amigo Sombra (Trejo), con quien 17 años atrás estuvieron a punto de ser capturados por una secta. Juntos deberán rescatar a Emma quien fue secuestrada por esa misma organización para llevar a cabo un sangriento ritual.

Guillermo Zapata, José María Cicala y Danny Trejo en el estreno de La sombra del gato en Hollywood

Se presenta como una película de terror inusual, en donde prevalecen el misterio y la tensión, con herramientas clásicas del cine, como los flashbacks -en donde se profundiza sobre la vida de los padres de Emma- y también cambios de tono que sirven para que el film vaya ingresando en nuevas texturas y climas, dentro de una atmósfera que se presenta calma pero que con el correr de los minutos se vuelve agobiante y opresiva.

El rodaje de la película comenzó a mediados del 2019, siendo rodada en distintos escenarios del interior de la provincia de Buenos Aires. De hecho, gran parte de las filmación se dio en la ciudad bonaerense de Lincoln. Su llegada al cine se dio casi dos años después de finalizada, debido a la pandemia y también por la resistencia que el director tenía con estrenarla directamente en plataformas de streaming.

“El que me convenció fue mi amigo Guillermo Zapata, que además de un gran actor es uno de los productores de la película. Yo lo conozco y lo quiero mucho. Así que, cuando él me propuso participar de este film, no lo dudé”, le contó Danny Trejo a Teleshow sobre su participación en la película de Cicala. Y hablando de cómo es su personaje en el film, contó: “Soy un hombre aislado de la sociedad que se ocupa de cuidar a su único amigo, el Gato, que está encarnado por Zapata, al que le voy a tener que salvar la vida varias veces. La película es un thriller de suspenso fantástico”.

Guillermo Zapata junto a Danny Trejo en la grabación de "La sombra del gato"

“Este proyecto surgió en Los Ángeles, de la mano de Guillermo Zapata. El año pasado, él participó de Sola, nuestra primera película, y se entusiasmó con la idea de concretar esto que tenía en carpeta desde hacía tiempo. Y, por suerte, pudimos cumplir el sueño”, le contó Cicala a Teleshow sobre este proyecto.

“Danny tiene un papel bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en él porque, si bien tiene sus peleas, no está tan ligado a la acción. Es una película más mística en la que él es un enviado de no sabemos quién, que llega paraproteger al Gato (Zapata). Entonces se convierte como en su sombra y es el encargado de salvarle la vida siete veces. Y, recién entonces, logra pasar hacia otro plano”, dijo sobre el rol de Trejo en La sombra del gato.

