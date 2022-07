Polémica con Narda Lepes en Uruguay: los participantes de Masterchef la acusan de maltratarlos al aire

Participantes de Masterchef Uruguay acusaron a Narda Lepes de maltrato (Video: "Intrusos", América)

En las últimas horas, Narda Lepes fue convocada como jurado invitada en la versión uruguaya de Masterchef Celebrity y su participación causó polémica en el país vecino. Es que muchos de los concursantes la acusaron de maltratadora y se quejaron de sus malos modos a la hora de dar sus consejos y devoluciones.

“Abigail Pereira, una de las participantes del reality, dijo que no podía entender cómo los trataba así. Llamó mucho la atención porque hace un año hubo acá en Argentina denuncias por maltrato en las cocinas, puntualmente contra Pablo Massey, y Narda contó su experiencia también, dijo que ella había vivido situaciones feas cuando estaba aprendiendo”, señaló Nancy Duré. Acto seguido, emitieron un compilado de los hechos que habían originado las acusaciones contra la chef.

“Si eso me lo encuentro, me da mal humor”, “Todo lo que te digo me devolvés cualquier fruta”, “Este quilombo no me divierte nada, te aviso”, “No me diste bola y no tiene gusto a nada”, fueron algunos de los filosos comentarios que Narda le hizo a los concursantes, que muchos interpretaron que los dijo de muy mala manera. En este sentido, el momento más polémico se dio cuando la cocinera le dio una especie de palmada en el hombro a uno de ellos. “Carlos es cantante folclórico y cuando ella lo tocó, miró a la producción. No le gustó”, añadió Marcela Tauro, quien también aseguró que el último eliminado afirma haber terminado humillado.

El polémico momento en el que Nara Lepes le "golpea" el hombro a un concursante

Como era de esperarse, esto tuvo repercusiones en las redes sociales, donde la famosa cocinera recibió múltiples mensajes negativos en su último posteo de Instagram. “Te vi en Masterchef Uruguay, eras invitada, ¿había necesidad de ser tan grosera? Acá no nos gusta tu tonito, si no andá y fijate los comentarios, ubicate querida, estas en Uruguay, invitada…”, “¿Que te comiste Narda? Para aconsejar no hace falta ser ordinaria y faltar el respeto a la gente ¿Te está afectando llegar a los 50? Contamos cómo sigue el tema de la mesa del hambre... ¿O será esto lo que te afecta el humor?”, “Te acabo de ver en Masterchef Uruguay. Podes ser una gran chef, pero como persona sin conocerte ya te digo que ¡das vergüenza! Maltrataste a personas que te esperaron con mucha emoción y buen modo. Ser buena en algo no te da derecho a maltrato”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

En este contexto, Teleshow se contactó con la protagonista, pero ella prefirió no hablar al respecto. “No quiero hacer un descargo, la verdad es que no paso nada”, sentenció Lepes.

Tiempo atrás, Narda se había referido al acoso físico y psicológico que sufrió en los comienzos de su carrera. “Muchas pasamos por situaciones incómodas en algún trabajo, algunas más graves y violentas que otras”, comenzó en su cuenta de Instagram, y siguió: “Es necesario –y urgente– crear un sistema de comunicación claro en las cocinas y restaurantes que establezca límites y vías seguras, para poder contar lo que nos pasa. Si sos gastronómico ayudá a tus compañeras, porque el silencio también es cómplice”. Entre los miles de avales de su posteo estuvo el del reconocido chef Germán Martitegui, popular más allá del ambiente gastronómico por su trabajo como jurado en la versión local de Masterchef Celebrity.

