María Fernanda Callejón habló de los supuestos chats entre Ricky Diotto y una mujer: “Él me niega una infidelidad”

María Fernanda Callejón habló de su separación con Ricky Diotto

Después de la separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto tras 11 años en pareja, crecieron rumores de infidelidad alimentados por unos supuestos chats entre él y otra mujer, los cuales fueron difundidos hace una semana en Socios del Espectáculo (El Trece). Así las cosas, este viernes por la noche María Fernanda dio su versión de la historia en LAM (América)

“Cuando salieron esos famosos chats y esos comentarios, con Ricky estábamos bastante bien. Eran chats de una supuesta infidelidad que él, que hasta el día de hoy me lo niega. Está todo bien, pero cuando se trata de personas, de dolor y con una menor en el medio, que es mi hija, ahí soy una leona. Me parece que hay cosas que tienen que tener límites”, dijo Callejón ante Ángel de Brito y las “angelitas”.

Asimismo, la actriz consideró que “hoy, un chat se puede truchar en dos segundos; eso está clarísimo”. “No es para justificarlo, yo no tengo que justificar nada porque además, si soy cornuda, bueno, no voy a ser ni la primera ni la última. No me molestaría. Si estábamos realmente en crisis, también es probable o es loable que cada uno, individualmente, necesite cosas en el afuera. Cuando uno está en crisis, cabe esta posibilidad”, dijo para encontrarle una explicación a los supuestos chats.

"Un chat se puede truchar en dos segundos", dijo María Fernanda Callejón sobre las capturas de una supuesta conversación entre su exmarido Ricky Diotto y otra mujer

Sin embargo, se permitió desconfiar de la veracidad de esas capturas. “Yo no lo veo a él, porque lo conozco y no me suena que sea su estilo. Dejame el beneficio de la duda. Estamos hablando del padre de mi hija, yo tengo una gran historia de amor con él y lo voy a respetar siempre porque está mi hija de por medio y porque es el mejor padre del mundo que pude haber elegido. Es una buena persona y eso no nos hace peor ni mejor. Somos personas, somos seres humanos y nos pasan cosas”, dijo al respecto.

Pese a esto, María Fernanda dijo no sentirse cómoda con esta supuesta filtración. “No es lindo que vos te sientes y estén diciendo que tu marido tiene otra o que se está chateando con una mina... ‘¡Buenísimo, mirá qué bien!’. En ese momento no fui al punto de sentirme dolida: yo pensé en mi hija, porque yo soy la persona pública, mi hija no. Entonces, ¿una mamá qué hace? Protege a su cachorro porque después eso queda en Google y lo levantan en los portales. Soy una persona, primero, antes que una persona pública”, manifestó la ex vedette.

“Él era mi marido de 11 años juntos y de seguir remándola en un proyecto... Con crisis o no, uno la rema y la rema. Además, vuelvo a repetir: hay una menor en el medio, que es una nena criada con mucho amor, muy buscada”, cerró María Fernanda.

Una captura del supuesto chat entre Ricky Diotto y una mujer, cuando aun estaba en pareja con María Fernanda Callejón

“¿Son una pareja abierta o cuando tomás vino se te da por ver qué onda?”, le pregunta la mujer en la supuesta conversación de WhatsApp con Diotto. Y él explica: “Funcionamos como familia, pero cero juntos hace años. Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Vivo con ella, pero cada uno hace su historia (...) dormimos en cuartos separados”.

Luego él sin filtro la piropeó. “Qué ganas de cruzarte en la calle y mirarte a los ojos”, le escribió según se vio en el chat que compartieron en el ciclo de El Trece, Socios del Espectáculo.

Además de confirmar la ruptura, había dicho: “Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos. Agradeceremos el respeto por nuestra intimidad en este momento difícil que nos encontramos transitando sobre todo por nuestra hija Giovanna, que es solo una nena de seis años”.

