L-Gante irá a juicio oral por una fiesta clandestina organizada en cuarentena: “No tengo miedo de que me condenen”

Este viernes al mediodía L-Gante se presentó en una audiencia preliminar para determinar si se declaraba culpable en una causa judicial que se le abrió tras ser acusado de haber infringido, en abril del 2021, las medidas preventivas que regían durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. El hecho ocurrió en una fiesta clandestina que se realizó en la madrugada del 1 de abril de 2021 en el polideportivo del Club Atlético Vélez Sarsfield. Sin embargo, la estrategia que el cantante consensuó con su abogado, Alejandro Cipolla, fue rechazar la probation e ir directamente a la instancia de juicio oral.

“No tengo miedo de que me condenen en este caso, para nada. Es una cosa medio ilógica. Es el mismo show que hago yo en todos lados, nada más que lleva por parte de cumplir o no lo que estamos pidiendo en un contrato, que en ese tiempo era el distanciamiento. Y si se cumplió o no, ya no es caso mío”, dijo L-Gante a la salida de la fiscalía.

Asimismo, el ícono de la cumbia 420 habló sobre unas imágenes que se viralizaron semanas atrás, en la que se lo veía manipulando fuegos artificiales en un lugar cerrado. “No era una bengala. Era una chispa fría, que no genera que nada se prenda fuego. Es más, yo le tiré en el pecho a mi manager a modo de broma”, explicó Elián Valenzuela,tal su verdadero nombre, quien por otra parte contó que su carrera musical sigue adelante. “Se vienen varios temas”, adelantó sin dar detalles.

Respecto al caso de la “chispa fría”, Cipolla dijo: “Esperemos que no haya ninguna citación por parte del Gobierno de la Ciudad, que entienda que el material no era una bengala, sino que lo que se utilizó está aprobado y homologado por el Gobierno para hacer uso dentro de espectáculos en lugares cerrados”.

Por su parte, L-Gante insistió: “Si hay gente que trabaja en el espectáculo que no sabe lo que es una chispa fría y lo confunden con una bengala, siento como que me quieren hacer ver como alguien que quiere causar algo como lo de Cromañón. Y no, yo pienso bien lo que vamos a hacer y no utilizamos cosas para que suceda eso. Así que, un poco más de información”, pidió.

Antes de despedirse del enjambre de micrófonos y cámaras, L-Gante se refirió de manera solapada a la supuesta crisis de pareja que vive con su mujer, Tamara Báez: “Con ella estamos ahí... Espero que me haga el pastel de papas ahora cuando llegue”, dijo.

Teleshow dialogó con el letrado de L-Gante y dio más detalles sobre la estrategia que llevarán adelante para afrontar esta causa. “Sí, rechazamos la solicitud de suspensión de juicio de prueba, conocida como probation. Elián y yo consideramos que la conducta que él tuvo o se le recrimina no es constitutiva de delito. Entendemos que es una locura, desde cualquier punto de vista, que se trate de condenar a una persona por el mero hecho de ser contratado para trabajar. Y de los que estaban contratados, él es el único que está imputado. Ni el personal de seguridad que permitía el ingreso de los autos, ni los mozos, ni los cocineros están imputados. El único es Elián”, explicó Cipolla.

“Creo que es una persecución contra Elián y creo que hay una confusión netamente política, porque consideran que por él ser popular, puede llegar a pertenecer a un movimiento específico. Y eso es un grave, grave error”, dijo Cipolla por las consecutivas causas judiciales que se abren en contra de su defendido. “Y después es envidia, porque él llegó y rompió el status quo. Creo que mucha gente en Argentina es clasista y este es el resultado”, considero. “Ahora esperamos que se fije la fecha del juicio oral y ahí vamos a demostrar la inocencia de Elián”, concluyó el abogado de L-Gante.

